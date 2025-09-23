Bitcoin cae y perfora los u$s113.000, mientras Ethereum se ubica debajo de los u$s4.200

Bitcoin y Ethereum, que alcanzaron máximos históricos el mes pasado, cayeron un 9,59% y un 15,6%, respectivamente, desde su pico.

El Bitcoin cayó por debajo de los u$s113.000 y este martes no logra superar ese umbral clave, si bien durante la primera parte del día subía tibiamente, ahora se da vuelta y cae apenas 0,05% en las últimas 24 horas. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin registraron salidas netas de más de 360 millones de dólares el 22 de septiembre. En tanto, Ethereum anota una leve baja y opera en u$s4.198 .

Entre las altcoins la tendencia es bajista, las caídas más destacadas son las de Hyperliquid (-3,2%), Tron (-1,7%), Solana (-1,7%) y Cardano (-0,9%).

Bitcoin pasó el inicio de semana atrapado entre los 112.000 y 113.000 dólares, con una volatilidad limitada a una liquidación bajista en los 107.000 dólares y un rango alcista en la franja de 118.000-122.000 dólares, señaló la firma de análisis on-chain CryptoQuant .

CryptoQuant dijo que un escenario de “empleo caliente e inflación persistente” en Estados Unidos podría arrastrar a BTC por debajo de los 107.000 dólares. Por otro lado, una cifra más moderada podría empujarlo al rango de 118.000 a 122.000 dólares.

El analista de mercados bursátiles y cripto conocido como Heisenberg destacó una zona de soporte crucial entre los 3.900 y 4.100 dólares para Ethereum, añadiendo que mantener este nivel es esencial para el impulso alcista.