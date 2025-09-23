El MUBI Fest vuelve a Buenos Aires: cuándo, dónde y qué películas se proyectarán







Con una selección que incluye desde "2046" de Wong Kar-wai hasta "Un hombre diferente" y "Sentimental Value", el festival es un evento imperdible en el calendario cultural de la ciudad.

"Amores Perros" será parte del festival con su versión 4K.

El MUBI Fest, el festival que pretender llevar el cine más allá del streaming, regresa a Buenos Aires con una propuesta imperdible para los amantes del cine, uniendo fuerzas con Cinépolis para ofrecer un fin de semana dedicado al mejor cine.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Del 16 al 19 de octubre, el Cinépolis Houssay será el epicentro de esta experiencia única, donde los asistentes podrán disfrutar de una selección cuidadosamente curada de clásicos, estrenos destacados y joyas cinematográficas en pantalla grande. La selección de películas es un reflejo del espíritu de MUBI, que combina obras icónicas con propuestas contemporáneas que han brillado en festivales internacionales.

Qué películas serán parte de la edición 2025 de MUBI Fest en Buenos Aires Con una selección que incluye desde 2046 de Wong Kar-wai hasta Un hombre diferente y Sentimental Value, el festival es un evento imperdible en el calendario cultural de la ciudad.

Entre los clásicos, destacan títulos como Akira, el influyente anime de Katsuhiro Otomo, y Thelma y Louise, la inolvidable road movie de Ridley Scott que marcó un hito en los años 90. También se proyectarán obras de culto como Blue Velvet y Lost Highway de David Lynch, que invitan a sumergirse en su universo surrealista, y Carrie, el clásico de terror de Brian De Palma.

La programación también incluye joyas del cine latinoamericano, como Amores Perros en una restauración en 4K de la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, y Bolivia, un retrato crudo y conmovedor de la migración. Otros títulos como Juan Moreira y Pusher (también en 4K) se suman a la grilla.

Embed - MUBI Argentina on Instagram: "MUBI FEST Buenos Aires está de regreso. Un fin de semana entero dedicado al mejor cine. Descubrí películas extraordinarias, mirá antes que nadie los estrenos de Cannes y conectá con otros amantes del cine. Del 16 al 19 de octubre, en Cinépolis Houssay, vas a poder ver en pantalla grande todas estas películas. Pronto más información. Nos vemos ahí." View this post on Instagram A post shared by MUBI Argentina (@mubiargentina)