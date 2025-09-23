Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre ser abuelo por primera vez: "Una locura, pero genial, maravillosa"

Su hijo Jake Bongiovi y la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtieron en padres de una niña a un año de haberse casado.

Jon Bon Jovi , el icónico músico, está disfrutando de su nuevo papel como abuelo después de que su hijo Jake Bongiovi y su esposa, la actriz de Stranger Things , Millie Bobby Brown , le dieran la bienvenida a una hija un año después de casarse.

"Una locura, pero genial, maravillosa", describió Bon Jovi su nueva vida a Bunnie Xo en un clip del episodio del martes de su podcast Dumb Blonde , compartido el lunes. "Adoptaron a una niña, y conocimos a la bebé, obviamente, e inmediatamente se convierte en tu nieto, en tu bebé".

El cantante de "Livin' On a Prayer", que tiene hijos como Jake, Jesse y Romeo, y una hija como Stephanie con su esposa Dorothea Hurley , admitió que no puede tener suficiente de su nieta y que está dispuesto a ser una molestia para recibir actualizaciones periódicas.

"Es precioso", dijo con entusiasmo. "Quiero ver fotos como todos los días. Ya soy un pesado. Es genial" . ¡Y pronto habrá otra alegría ocupando el tiempo de Bon Jovi! El músico compartió que su hijo Jesse está esperando un hijo con su esposa. "De repente, todo cambia", dijo.

Brown y Bongiovi han mantenido un perfil bajo desde que anunciaron la adopción de su niña en agosto. La pareja anunció su "hermoso próximo capítulo" como padres en las redes sociales, firmando la revelación con una imagen de un árbol y un dulce mensaje que confirmaba su condición de nueva familia. "Y entonces quedaron 3", concluyó el mensaje en Instagram. "Con cariño, Millie y Jake Bongiovi".

Desde la revelación, la pareja no ha revelado mucho más sobre su hija, aunque se han mostrado tan adorados el uno con el otro en sus páginas individuales como de costumbre.

La relación entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

El domingo, la pareja compartió imágenes de su boda de 2024, celebrando su primer aniversario. "Me encanta ser tu esposa", escribió Brown en una publicación de Instagram que incluía una foto de los recién casados abrazándose durante la ceremonia.

"Un año en el libro, muchos más por delante. Te quiero muchísimo, mi bella esposa", escribió Bongiovi en su publicación de Instagram , que mostraba una foto de él y Brown caminando de la mano durante el fin de semana de su boda. "Feliz aniversario ".

Brown se prepara para el estreno de la última temporada de su exitoso drama de ciencia ficción en Netflix, Stranger Things. La quinta temporada de la querida serie concluirá el thriller en tres partes entre noviembre y diciembre de este año.

Bongiovi, una modelo, también ha incursionado recientemente en la actuación. Próximamente aparecerá en el debut como directora de largometrajes de Maude Apatow, Poetic License.