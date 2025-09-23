Asamblea general de la ONU 2025: ¿qué es la solución de dos Estados?

El debate alrededor del conflicto entre Israel y Palestina tiene décadas de antigüedad. Un total de 142 países votaron a favor mientras solo Israel, EEUU y otros ocho países votaron en contra de la solución que prevé territorio para las dos naciones.

Un total de 142 países votaron a favor de la declaración este mes, mientras solo Israel, EEUU y otros ocho países votaron en contra.

Varios países reconocieron a Palestina como un estado durante la Asamblea General de la ONU 2025 . Entre las naciones, se pueden mencionar Francia , Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Reino Unido y bajo esta órbita surge la pregunta sobre una posible solución a dos Estados junto a Israel .

Una resolución a la disputa territorial con Israel es la de establecer a Palestina como un Estado soberano . Este debate tiene décadas de antigüedad y abarcaría la Ribera Occidental, Gaza y Jerusalén Oriental como su capital, mientras que Israel tendría a Jerusalén Occidental como su capital.

A pesar del respaldo de la mayoría de los países, la implementación del marco, propuesto inicialmente por la Comisión Peel británica en 1937, sigue siendo difícil. Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental complican la futura delimitación de fronteras mientras el derecho internacional los considera ilegales.

Las Naciones Unidas reforzaron esta designación en 2016 con la resolución 2.334 del Consejo de Seguridad , que declaró que los asentamientos judíos en territorio ocupado constituyen una “violación flagrante” del derecho internacional y carecen de validez legal.

Además, las exigencias de seguridad de Israel, las cuestiones relacionadas con el derecho al retorno de los refugiados palestinos y el reconocimiento mutuo por parte de los adversarios, intensificadas por la oposición de Israel y el actual Gobierno estadounidense, dificultan el acuerdo sobre el marco .

israel tanque gaza El derecho internacional considera ilegales a los asentamientos israelíes.

Además, la actual gestión israelí, liderada por Benjamin Netanyahu, advierte que cualquier reconocimiento del Estado palestino conllevará represalias. A la par, su país aprobó planes para anexar partes de la Ribera Occidental palestina, lo que socava las perspectivas futuras de un futuro Estado palestino.

A principios de este mes, un alto funcionario de la gestión Trump, Morgan Ortagus, declaró ante la ONU en un discurso que EEUU se oponía a la “Declaración de Nueva York”, que respaldaba la formación de un Estado palestino junto a Israel.

“La declaración que respalda esta resolución es simplemente otro ejemplo del pensamiento obsoleto que ha llevado a un fracaso tras otro en las negociaciones de paz en Medio Oriente durante décadas, pero que sigue prevaleciendo en los pasillos de las Naciones Unidas y entre demasiados de sus miembros”, declaró.

Un total de 142 países votaron a favor de la declaración este mes, mientras solo Israel, EEUU y otros ocho países votaron en contra.

Asamblea General de la ONU 2025: una cumbre marcada por la condena a Israel y el reconocimiento del Estado de Palestina

La Asamblea General de Naciones Unidas abrió su sesión 2025 marcada por la condena internacional a Israel por la ofensiva en Gaza y el debate sobre el futuro de Palestina. Líderes de todo el mundo participan en un foro donde se revisan 80 años de historia de la organización y se plantean los desafíos globales actuales.

El lema de esta edición , “Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los Derechos Humanos” , busca subrayar la misión de la ONU de solidarizarse con los pueblos del mundo.

Según António Guterres (secretario general de las Naciones Unidas) “seguirá solidarizándose con los pueblos del mundo en estos tiempos tan difíciles, para tratar de forjar colectivamente un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero ”. Sin embargo, este mensaje se enfrenta a la realidad de múltiples conflictos y tensiones geopolíticas.