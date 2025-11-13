Ubisoft regala un famoso videojuego por tiempo limitado y así podés conseguirlo

La compañía festeja el aniversario de su plataforma con un obsequio imperdible para los fans de la mitología y la acción.

Ubisoft cumple 5 años y por eso regalará uno de los juegos más populares a los usuarios.

Ubisoft está de festejo y lo hace a lo grande. Para celebrar los cinco años de su plataforma Ubisoft Connect , la empresa francesa decidió regalar uno de sus títulos más aclamados de los últimos tiempos: Immortals Fenyx Rising . La promoción, disponible desde el 13 de noviembre, permite descargarlo libremente y quedárselo para siempre .

Desde su lanzamiento en 2020, Ubisoft Connect reemplazó a la antigua Uplay y se convirtió en un punto de encuentro entre consolas, PC y jugadores, con funciones como progreso cruzado, sincronización de logros y eventos en vivo.

El gesto de este regalo no sólo apunta al marketing: también es un reconocimiento a los fans que acompañaron a la compañía durante una etapa de grandes cambios.

El proceso es simple y rápido. Cualquier usuario con una cuenta de Ubisoft Connect puede acceder al juego gratis desde la Ubisoft Store o directamente desde el cliente de PC. Una vez reclamado, el título quedará asociado de forma permanente a la biblioteca del jugador , sin fecha de vencimiento ni costos ocultos.

El regalo está disponible por tiempo limitado , aunque Ubisoft no especificó la fecha exacta de finalización. Por eso, los fanáticos recomiendan no dormirse: basta con iniciar sesión, buscar Immortals Fenyx Rising y hacer clic en “Obtener gratis”.

El juego, desarrollado por Ubisoft Quebec y que normalmente tiene un valor de 40 dólares, transporta al jugador a una versión fantástica de la antigua Grecia. En la piel de Fenyx, un guerrero alado, el objetivo es salvar a los dioses del caos desatado por el titán Tifón.

Uno de sus mayores atractivos es el diseño visual colorido y caricaturesco, que recuerda a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque con un enfoque más narrativo. Los críticos destacaron su mecánica de vuelo, el sistema de habilidades y la libertad para recorrer el mapa. Además, el juego incluye voces en varios idiomas, entre ellos el español latino, lo que lo hace aún más accesible para el público local.

Esta promoción llega en un momento en el que la empresa intenta recuperar terreno, frente a competidores como EA y Epic Games, ambos conocidos por ofrecer títulos gratuitos en ocasiones especiales.