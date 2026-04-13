Bitcoin retrocede hasta u$s70.000, luego de que Trump impusiera un bloqueo naval del estrecho de Ormuz + Seguir en









El mandatario estadounidense también cruzó al Papa León XIV. La tensión aumenta en Medio Oriente, a falta de una resolución.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con leves caídas este lunes, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) se sostiene sobre u$s70.000, según Binance.

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La criptomoneda reina cae 0,9%, y cotiza a u$s70.870,27. En tanto, Ethereum (ETH) lo imita y recorta hasta los u$s2.186,24, y entre las altcoins resaltan los retrocesos de XRP (-0,5%), y Solana (-0,4%).

Embed Intentos en vano por alcanzar la paz Las esperanzas de un acuerdo inmediato entre Estados Unidos e Irán se vieron frustradas luego del anuncio de Donald Trump de un bloqueo marítimo total contra los puertos y zonas costeras de Irán a partir de este lunes, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz. Esta medida incluye al estrecho de Ormuz.

El Comando Central declaró que el bloqueo estadounidense, que comenzará desde las 11 (hora argentina), se aplicará "de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán".

"Que hagamos un acuerdo o no no me hace ninguna diferencia", había declarado el mandatario estadounidense tras el final de la cumbre entre ambos países, a pesar de que el vicepresidente, JD Vance, aseguró que salió con buenas noticias de la reunión.