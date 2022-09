Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum operan con máxima cautela a la espera de un dato clave

Embed

Además, el análisis técnico del bitcoin y el ethereum no presagia nada bueno. La reina de las monedas digitales perdió el lunes el soporte de los u$s18.500 dólares, hasta 18.390 dólares, su peor tipo de cambio desde junio. "Muy atentos a la pérdida de este nivel de demanda ya que podríamos acabar viendo un ataque a los mínimos anuales que presenta en los 17.500 dólares", alertó César Nuez, analista técnico de Bolsamanía hace pocas jornadas.

"Estos son los niveles importantes de verdad. Si los perdiera, saltarían todas las alarmas y nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los u$s12.300. Su aspecto técnico a día de hoy es muy complicado. Sólo veremos una señal de fortaleza con un cierre por encima de los máximos dibujados esta semana en los 22.715 dólares", añadía el experto.

En cuanto a Ethereum, su espiral bajista de caídas del 25% en el plazo de una semana, le ha llevado a perder los soportes de 1.400 dólares e, incluso, ha cedido por debajo de u$s1.300, hasta niveles de precio no vistos desde julio. Esto no indica otra cosa que una nueva corrección de igual tamaño está fraguándose para la moneda que acaba de migrar de modelo de consenso al de prueba de participación -desde el anterior prueba de trabajo-, lo que llevaría el precio hasta los u$s1.000.

Más noticias sobre las criptomonedas

Criptomonedas: pese a la rápida adopción, sólo el 35% de los argentinos confía

¿Por qué es tan importante el valor de los u$s20.000 para el Bitcoin?

Gurú que fue fanático de Bitcoin ahora da un pronóstico catastrófico