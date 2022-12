Mercados: reacción moderada de acciones y bonos tras anuncio de Cristina de no presentarse a elecciones

La vicepresidenta recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

"La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo Fernández tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros". Como presidenta entre 2007 y 2015, se opuso a la dinámica del mercado financiero y esto fue visto como algo muy adverso por el mundo inversor.

"Que Cristina (Fernández) no juegue (en 2023) y lo diga expresamente con tanta anticipación es bienvenido por el mercado, ya que sus políticas suelen ser intervencionistas y esto molesta al mundo financiero", señaló a Reuters un analista de la banca privada extranjera.

Según el analista Gustavo Ber, consultado por Ámbito: "más allá de que los operadores evalúan de cerca las señales y eventuales escenarios políticos, la reacción de los activos domésticos por el momento resulta tímida, condicionada aún por un contexto externo más cauteloso. Ello se refleja también en la continuidad del reacomodamiento de los dólares financieros ante una mayor búsqueda de cobertura por parte de los agentes económicos frente a los serios desafios económicos por delante".

En tanto, un operador consultado por este medio de Bull Market Brokers sostuvo que el rebote de los ADRs no se relaciona con Cristina: "No creo que tenga demasiada influencia la verdad. Está más que demostrado que Cristina es y va a ser un personaje influyente tenga o no un rol institucional. Se vio en 2015-2017 como líder de la oposición aún sin cargo alguno y también cuando decidió la fórmula presidencial siendo Senadora y sin ser la que encabezaba".

"El poder de Cristina no reside en lo institucional únicamente. Dicho esto, también se descuenta que si se presentaba a elecciones con su núcleo duro, no iba a ganar. Creo que el mercado ya descuenta que el jugador con más chances del FDT es Massa y a CFK la relega a un puesto de "garante del orden social" o condicionadora, más que de candidata". Y agregó: "creo que en la práctica no cambia mucho además de que sigue siendo libre de cambiar de opinión en cualquier momento y presentarse a cargos electivos en tanto la sentencia no esté firme".

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operan en alza de hasta 2% de la mano de los Globales GD30 y GD35, seguido del Bonar 2029 (1,8%). A contramano, opera en descenso el Global 2041 (-4,2%). Así, el riesgo país baja 0,5% a 2.374 puntos básicos.

El equipo económico de Sergio Massa delinea la estrategia para la licitación del Tesoro con agenda el miércoles 14, con vencimientos por unos 405 billones de pesos, cuya mayoría está en manos de tenedores privados, coincidieron fuentes del mercado.

"La idea sería volver a apelar a la caja de las provincias y municipios para que acompañen en la licitación, aunque las condiciones de los papeles ofrecidos mejoraría con respecto a la última licitación de noviembre, donde también se intentó atraer a estas entidades", explicó el Grupo SBS.