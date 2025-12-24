Netflix estrenó su primer adelanto de Peaky Blinders: "Tommy tenés que volver"

El film tiene estreno pacto para marzo de 2026. Murphy volverá a interpretar a su personaje Tommy Shelby para reunir a su mítica pandilla.

El primer adelanto de la película de Peaky Blinders de la mano de Netflix llegó. Allí se lo ver al actor Cillian Murphy encarnando a su mítico personaje Tommy Shelby. "Tenés que volver", se escucha en el video de más de un minuto que adelanta la vuelta del hombre a su pandilla. Se estrena el 20 de marzo.

"Tommy tenés que volver" es la frase que indica la reunión de la pandilla que lidera Murphy en la trama. Así Peaky Blinders presenta su película con un primer avance de Netflix que nos anticipa que el gángster vuelve a calzarse la boina una vez más.

Tras los eventos de la sexta temporada, el creador Steven Knight había adelantado que la historia continuaría en un film que, incluso le daría la oportunidad "a esos fans que llegaron tardíamente, para que puedan ver 'PeakyBlinders' juntos en un cine".

A tono con los tiempos reales de los hechos, el autor eligió Birmingham como locación de rodaje para que pudiera mantener lo más fiel posible la cercanía con los hechos verídicos.

Junto a la ciudad, el equipo grabó en Digbeth y Small Heath , las zonas de la ciudad en las que se movían los verdaderos Peaky Blinders, una pandilla callejera con actividad a principios del siglo XX.

El actor Cillian Murphy regresará como su personaje Tommy Shelby a partir de marzo de 2026 en 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. Lo confirmó este viernes la plataforma Netflix.

A la par del film, hace poco más de un mes, la compañía anunció una noticia que reavivó el furor de los fans: llegarán dos temporadas nuevas de la serie, ambientadas en la Birmingham de los años cincuenta. Esta novedad llegó acompañado de otro guiño para los seguidores de la familia Shelby, porque Cillian Murphy vuelve como productor ejecutivo.

"Cillian Murphy regresa como el inquebrantable Tommy Shelby. ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’", indicó la cuenta oficial de la plataforma en Instagram. No obstante, la fecha estimada para verla en cines es el 6 de marzo.

En el poster compartido en redes se lo puede ver subido a un caballo con su característico look de la serie y una herida sobre la mejilla derecha. La película será estrenada el 20 de marzo del próximo año en el sitio a la par de los cines. Sin embargo, se espera que esta segunda opción esté disponible de forma limitada y, por lo pronto, solamente en EEUU.