Nuevos Cedears de ETF: BYMA incorpora índices de mineras de cobre, y empresas de Brasil, México y EEUU

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) , con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lanzó cuatro nuevos Cedears , ampliando el menú de alternativas para los inversores argentinos que buscan diversificar sus carteras y ganar exposición internacional sin salir del sistema financiero local.

En concreto, se trata de cuatro nuevos Cedears de fondos cotizados en bolsa (ETF). Los nuevos instrumentos habilitados son el Global X Copper Miners (COPX) , el iShares Latin America 40 (ILF) , el iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) y el iShares Core S&P 500 ETF (IVV) .

A través de estos Cedears , los inversores pueden operar en pesos o en dólares y acceder a activos internacionales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni realizar transferencias internacionales.

Los nuevos Cedears de ETF ayudan a los inversores a diversificar sus portafolios debido a la variedad de activos en los que invierten.

El COPX replica el desempeño de compañías mineras de cobre a nivel global , un metal considerado estratégico por su rol clave en la transición energética, la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El ILF, en tanto, sigue a las 40 empresas más líquidas de América Latina, con una fuerte ponderación de compañías de Brasil y México, lo que permite capturar el desempeño de los principales mercados emergentes de la región.

Por su parte, el ESGU prioriza empresas estadounidenses con sólidos criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Y por último, el IVV replica al S&P 500, uno de los índices más representativos del mercado accionario global y una referencia habitual para estrategias de largo plazo.

byma.jpg BYMA ahora permite invertir en nuevos Cedears desde la bolsa porteña.

Qué opina el mercado de los nuevos Cedears de ETF

Según especialistas del mercado, el contexto actual le otorga un atractivo adicional a estos instrumentos. Con un dólar más estable o incluso en retroceso, los Cedears dejan de ser exclusivamente una herramienta de cobertura cambiaria y pasan a funcionar como una vía eficiente y relativamente barata para acceder a carteras globales.

Desde Bull Market Brokers, explicaron que los ETF amplios como IVV o ESGU pueden cumplir el rol de pilares de largo plazo dentro de una cartera diversificada. En contraste, el ILF presenta un perfil más cíclico y dependiente del desempeño de Brasil y de los commodities, mientras que el COPX está directamente atado al ciclo del cobre, con mayor potencial de retorno pero también con una volatilidad más elevada.

En esta línea, los estrategas de IOL destacaron al COPX y al ILF como las alternativas más atractivas de esta nueva tanda de Cedears.

Según detallaron, el ETF de mineras de cobre viene mostrando una performance destacada desde la segunda mitad del año pasado, en un contexto de impulso para los commodities, tasas de interés en baja en EEUU y un dólar global más débil.

Además, la demanda estructural de cobre seguirá creciendo por su uso en vehículos eléctricos, energías renovables y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

En cuanto al ILF, es bueno porque permite diversificar geográficamente hacia América Latina en un momento en el que el mercado estadounidense exhibe valuaciones exigentes, reforzando así la importancia de una cartera más balanceada a nivel global.