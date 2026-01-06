Cedears: cuáles son las empresas más beneficiadas por la intervención de EEUU en Venezuela

Dentro de los Cedears más beneficiados, se destacan las empresas vinculadas a la exploración de petróleo, como Chevron.

Durante el fin de semana, EEUU intervino en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro . Los mercados globales reaccionaron al alza y se abrieron nuevas oportunidades de inversión que se pueden aprovechar desde Argentina mediante Cedears .

El 3 de enero de 2026, EEUU lanzó una operación militar directa contra Venezuela llamada Operación Resolución Absoluta, con bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas, que sorprendió a la población venezolana con explosiones y vuelos de aeronaves en baja altura.

Durante ese ataque, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó la captura y afirmó que su país planea supervisar Venezuela hacia una “transición segura y ordenada”, con implicaciones sobre el control de su industria petrolera, aunque esto fue disputado y negado por parte de actores venezolanos y estadounidenses.

Maduro compareció en un tribunal en Nueva York, se declaró no culpable de los cargos y su arraigo legal continúa con próximas audiencias. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada en Venezuela, en medio de una crisis política, institucional y social de enorme impacto regional.

Oportunidades en Cedears

"La captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU y el inmediato mensaje de Donald Trump sobre el regreso de las petroleras norteamericanas a Venezuela reconfiguró el escenario energético global. El foco no es solo el precio del crudo, sino el control estratégico de las mayores reservas del mundo y el desplazamiento de China de un área clave. En este contexto, las grandes petroleras estadounidenses aparecen como las principales ganadoras, con impactos directos en acciones que cotizan vía Cedears en el mercado local argentino", relató Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

"Entre las empresas con Cedears disponibles, Chevron (CVX), ExxonMobil (XOM), Halliburton (HAL) y Schlumberger (SLB) se perfilan como opciones claras para operar localmente. Chevron ya opera en Venezuela y podría expandirse rápido; Exxon buscaría recuperar activos expropiados; Halliburton y Schlumberger serían claves en servicios, perforación e infraestructura para reactivar el Orinoco. Estas firmas concentran el primer impacto del plan y permiten capturar la narrativa geopolítica desde el mercado argentino", detalló el ejecutivo.

Inversión diversificada

Por su parte, Bruno Bonacina, asesor financiero en Bull Market Brokers, señaló que es posible apostar por empresas energéticas de forma diversificada directamente mediante el Cedear de su fondo cotizado State Street Energy Select Sector (XLE).

"Y en contextos como este de incertidumbre política y geopolítica, también suelen verse beneficiados otros activos que Venezuela contiene en gran medida dentro de su territorio, como el oro, operable a través del Cedear SPDR Gold Shares (GLD)", añadió.

"Esos serian alguno de los Cedears operables desde Argentina para tener exposición en la diaria venezolana a mediano/largo plazo, muchas de las mencionadas no van a sentir el impacto inmediato de lo sucedido en Venezuela, más que en su cotización por mera expectativa, ya que la infraestructura venezolana va a necesitar de tiempo e inversión para volver a ser lo que fue", aclaró el experto.