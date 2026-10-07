Cedears golpeados: 7 acciones del S&P 500 necesitan subir más de 200% para volver a sus máximos + Agregar ámbito en









Estas acciones y Cedears del S&P 500 con capitalizaciones superiores a u$s20.000 millones deberían más que triplicar su precio actual para volver a sus récords.

Algunas acciones y Cedears de elevada capitalización todavía se encuentran muy lejos de sus récords. Depositphotos

El S&P 500 atraviesa una etapa de máximos históricos, pero el comportamiento del índice oculta una fuerte dispersión entre sus integrantes. Mientras las grandes compañías tecnológicas impulsan al mercado, algunas acciones y Cedears de elevada capitalización todavía se encuentran muy lejos de sus récords y necesitarían subas superiores al 200% para recuperar sus máximos históricos.

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De acuerdo con datos recopilados por Bespoke Investment Group, existen siete acciones del S&P 500 con capitalizaciones superiores a u$s20.000 millones que deberían más que triplicar su precio actual para volver a sus máximos.

Las acciones y Cedears que más deben subir El caso más extremo es PG&E (PCG). La empresa, con una capitalización cercana a u$s27.200 millones, cotiza alrededor de u$s12,40 y acumula una caída de 22,4% en el año. Para regresar a su máximo histórico necesitaría una recuperación cercana al 480%.

Muy cerca aparece PayPal (PYPL). La compañía de pagos, valuada en unos u$s46.500 millones, cotiza alrededor de u$s54 y se encuentra aproximadamente 82% por debajo de su récord, por lo que debería avanzar cerca de 470% para recuperar ese nivel.

Estas acciones y Cedears del S&P 500 con capitalizaciones superiores a u$s20.000 millones deberían más que triplicar su precio actual para volver a sus récords. La situación también es particularmente exigente para Ford (F) y Nike (NKE). Ambas acciones están aproximadamente 81% por debajo de sus máximos históricos y necesitarían subas de alrededor de 437% y 427%, respectivamente.

Nike, un caso particular En el caso de Nike, el deterioro estuvo asociado a resultados débiles y a una pérdida de confianza de los inversores. Las ventas de la marca retrocedieron 4%, mientras que las ventas online cayeron 13%. A su vez, Converse sufrió un desplome de 28% y las ventas en China descendieron 26%. La compañía también anticipó nuevos recortes de personal. Entre las restantes compañías aparece Las Vegas Sands (LVS), que necesitaría avanzar aproximadamente 306% para recuperar su máximo histórico. Zoetis (ZTS) debería subir cerca de 247%, mientras que Crown Castle (CCI) requeriría una mejora cercana al 211%. El contraste revela una característica clave del mercado estadounidense: que el S&P 500 alcance récords no significa que todas sus acciones estén participando del rally. De hecho, otros análisis recientes muestran que la concentración del avance se profundizó y que una parte significativa de los componentes permanece lejos de sus máximos.