BYMA incorpora seis nuevos Cedears de ETF: cuáles son y qué recomienda el mercado

El contexto actual obliga al mercado a ser selectivo con algunos de los nuevos Cedears de fondos cotizados que ya se pueden operar en la bolsa local.

El contexto actual obliga al mercado a ser selectivo con algunos de los nuevos Cedears de fondos cotizados que ya se pueden operar en la bolsa local.

La incorporación de seis nuevos Cedears de ETF al mercado argentino amplía las alternativas para invertir en sectores específicos de la economía global, desde las acciones estadounidenses hasta los metales industriales, el litio y los commodities agrícolas. Sin embargo, no todos ofrecen las mismas perspectivas .

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Para Tomás Ambrosetti , director de Guardian Capital, uno de los nuevos Cedears de ETF más destacados es el JMOM , que selecciona compañías con buen comportamiento bursátil y momentum positivo, con posiciones en empresas como Microsoft, Apple, AMD y Broadcom.

El contexto actual obliga al mercado a ser selectivo con algunos de los nuevos Cedears de fondos cotizados que ya se pueden operar en la bolsa local.

"En un escenario donde la economía estadounidense y la inversión en tecnología continúen mostrando fortaleza, puede ser una alternativa atractiva", explicó.

Su segundo elegido es REMX , aunque con un perfil de riesgo más elevado. El fondo invierte en compañías vinculadas a tierras raras y metales estratégicos, materiales fundamentales para la transición energética, los vehículos eléctricos, los centros de datos y la industria de defensa.

Para Ambrosetti, representa "una apuesta más agresiva, con potencial de apreciación asociado a tendencias estructurales de largo plazo".

Por su parte, el asesor financiero Leandro Stainnekker propuso seguir otros dos instrumentos durante los próximos 12 a 24 meses. Su primera elección es DBB, por sus fundamentos industriales y las perspectivas de demanda de metales como aluminio, cobre y zinc.

"Es uno de mis preferidos. La demanda de metales podría seguir creciendo, aunque habrá que observar la actividad industrial de China", indicó.

En segundo lugar ubicó a ILIT, por su potencial de recuperación, aunque remarcó que implica mayores riesgos. El ETF permite invertir en empresas vinculadas a la producción de litio, un sector que atravesó dificultades por el exceso de oferta y la caída de los precios internacionales.

"Hoy sería selectivo. Una baja de tasas y un dólar menos fortalecido podrían mejorar el escenario, pero será fundamental que también se recuperen los fundamentos de cada sector", advirtió.