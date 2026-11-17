De los 446 Cedears, 385 corresponden a acciones y 61 a ETF. Las acciones representan el 86,3% de la oferta y los fondos cotizados, el 13,7% restante.

De los 446 Cedears, 385 corresponden a acciones y 61 a ETF. Las acciones representan el 86,3% de la oferta y los fondos cotizados, el 13,7% restante.

El menú de instrumentos disponibles en el mercado argentino para invertir en compañías y activos del exterior continúa ampliándose. El listado de Cedears negociables en BYMA ya reúne 446 instrumentos , entre certificados que representan acciones de empresas extranjeras y aquellos vinculados a fondos cotizados (ETF).

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Afortunadamente, las alternativas no están distribuidas de manera uniforme. Tecnología, finanzas y consumo discrecional concentran una parte significativa de los Cedears individuales, mientras que los ETF representan una porción relevante del universo disponible.

De acuerdo con BYMA, de los 446 registros, 385 corresponden a acciones de compañías y 61 a ETF . En términos relativos, las acciones representan el 86,3% de la oferta y los fondos cotizados, el 13,7% restante.

Al observar únicamente los 385 Cedears vinculados a acciones, el sector de tecnología de la información encabeza la oferta, con 73 instrumentos . Esto equivale al 19% del total de certificados sobre compañías y refleja el peso de las grandes firmas tecnológicas dentro del universo de activos disponibles para los inversores argentinos.

Dentro de este grupo, se destacan gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, TSMC y Broadcom.

En segundo lugar aparece el sector financiero, con 57 Cedears, que representa el 14,8%. La categoría incluye bancos, entidades de servicios financieros y otras compañías vinculadas a la actividad del sector.

De las empresas más grandes, sobresalen Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard, JP Morgan y Bank of America.

De los 446 Cedears, 385 corresponden a acciones y 61 a ETF. Las acciones representan el 86,3% de la oferta y los fondos cotizados, el 13,7% restante. Depositphotos

El consumo discrecional ocupa el tercer puesto, con 50 instrumentos (13%), seguido por materiales, con 48 (12,5%). En conjunto, estas cuatro categorías reúnen 228 Cedears, casi el 59,2% de los certificados sobre acciones.

El ranking de empresas es encabezado por Walmart, Costco, Coca-Cola, PepsiCo y Home Depot, entre otras.

La oferta también tiene una presencia importante de compañías de servicios de comunicación, con 33 instrumentos (8,6%); energía, con 30 (7,8%); e industriales, con 29 (7,5%). Por su parte, salud suma 28 Cedears (7,3%) y consumo básico, 23 (6%).

La distribución se completa con sectores de menor representación: servicios públicos cuenta con ocho instrumentos (2,1%); inmobiliario, con tres (0,8%); y agroindustria, también con tres (0,8%).

Los ETF representan casi el 14% de la oferta

Además de los certificados sobre acciones individuales, BYMA cuenta con 61 Cedears de ETF, que permiten acceder a carteras diversificadas y a distintas estrategias de inversión mediante un solo instrumento.

A diferencia de los Cedears de acciones, que siguen el desempeño de una compañía específica, los ETF pueden replicar índices bursátiles, sectores, materias primas o estrategias determinadas. De esta manera, amplían las alternativas para quienes buscan exposición a segmentos del mercado global sin seleccionar individualmente cada empresa.

Su participación alcanza el 13,7% del total de instrumentos incluidos en el listado. Aunque se trata de una proporción menor frente a los certificados sobre acciones, su presencia agrega variedad a la oferta y permite construir carteras con exposiciones más amplias.