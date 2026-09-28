Día Internacional del Café: dónde probar auténticas propuestas de especialidad

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café , una fecha ideal para salir de la rutina y conocer espacios que ponen el foco en la calidad de los granos y en las distintas formas de preparación. Desde lugares especializados hasta cafeterías con propuestas innovadoras, estas son algunas alternativas para disfrutar una buena taza.

La carta de Humano ofrece café de especialidad de Burgués , elaborado con un blend House de 70 % Brasil y 30 % Colombia , que puede pedirse en versiones como espresso, espresso doble, cortado, americano, café con leche, café con leche frío, capuccino y café frío.

Para acompañar, la propuesta contempla opciones como el croque monsieur de pan de molde, lomito, queso y bechamel de ajos asados, además de opciones dulces como el petit gâteau de chocolate amargo al 70% con higos y bizcocho de almendra. Por el Día Internacional del Café, el jueves 1° de octubre habrá 20 % de descuento en todas las variedades.

Con motivo del Día del Café, que se celebra el jueves 1 de octubre, en esa fecha Zulu Haus ofrecerá 2x1 en sus cafés preparados con leche de avena Oatly . La promoción incluye opciones como flat white, latte y cappuccino, todas elaboradas con café de especialidad de Puerto Blest.

La acción se podrá disfrutar en la cafetería de inspiración japonesa de La Lucila, creada por Maia Mendoza en una casona centenaria que reúne café, cocina y pastelería artesanal –como cruffin, cookie de chocolate y naranja y danesa del día–, y que este año fue reconocida con el 65° puesto en The Best Coffee Shop Latam 2026 y en el 21° en la edición de Argentina.

10% DE DESCUENTO EN FUEGO TOSTADORES

El próximo 1 de octubre, Fuego Tostadores ofrecerá un 10 % de descuento en toda la selección de cafés disponibles en su tienda online. La propuesta incluye variedades de distintos orígenes, microlotes y cafés de especialidad. Fundada en 2018, la marca participa en distintas etapas de la cadena productiva del café, desde la compra de granos en origen y el vínculo con caficultores hasta el tueste propio, el control de calidad en taza y la formación de baristas. Entre los productos destacados se encuentra Colombia Sidra Natural, primer lanzamiento de su nueva línea de microlotes. Cultivado a 1540 metros sobre el nivel del mar y procesado mediante un método natural con 48 horas de fermentación, presenta en taza notas de frutillas, ananá madura y rosas.

FUEGO TOSTADORES.

También se suma Colombia Finca Los Girasoles, de San Antonio, Tolima, cultivado por Wilkin Huelgos, caficultor con quien Diego Baetcker, parte del equipo de Comercial y Control de Calidad de Fuego Tostadores, trabajó en el desarrollo de esta edición especial. Elaborado con Caturra mediante un proceso black honey, presenta un perfil dulce, con notas de caramelo, vainilla y mandarina, y forma parte de la línea ALTURA de Fuego Tostadores.

Direcciones: Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

BLEND PROPIO EN BILBO

En Bilbo Café, la propuesta parte de un blend propio, Merlín, elaborado con granos de variedad Caturra provenientes de Colombia, con notas de nuez y cacao, acidez media y cuerpo medio/alto. Sobre esta base, la carta reúne 28 preparaciones que recorren desde clásicos como ristretto, latte, lungo, macchiato y cappuccino hasta opciones como el Nutelatte, que combina espresso, leche y Nutella.

Direcciones: Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Entre las alternativas frías se destaca el Cold Brew & Lemon, un café filtrado con limón que atraviesa una maceración de 48 horas, mientras que el Affogato suma espresso, helado de pistacho y almendras tostadas. La propuesta gastronómica se completa con una selección de pastelería que incluye las cakes de la casa, entre ellas la Key Lime Pie y la Chocobilbo, una interpretación propia de la clásica chocotorta. Para acompañar durante todo el día, también hay opciones saladas, combos de merienda y una sección Keto con alternativas como el tostado americano y el avocado toast.

PROMOCIÓN ESPECIAL EN MI GUSTO

El próximo 1° de octubre, por el Día del Café, Mi Gusto realizará una acción especial en Mi Gusto Experience Vicente López, local que incorporó la nueva imagen de la marca y suma una barra de café de especialidad y pastelería a su tradicional propuesta de empanadas y pizzas.

Dirección: Av. del Libertador 962, Vicente López.

Durante la jornada, los miembros de Mi Gusto Lovers, el programa gratuito de fidelización de la marca, accederán a beneficios especiales. Con la compra del Pack 3, que incluye tres empanadas y una bebida, recibirán un latte o espresso de 8 oz sin cargo. Además, quienes elijan dos de los denominados Match Perfectos, combinaciones de café con opciones como tostados, medialunas o cookies, obtendrán un beneficio para utilizar en su próxima compra de café. La acción estará vigente desde las 8 h hasta el cierre del local o hasta agotar stock. La propuesta de cafetería de Mi Gusto Experience Vicente López incluye café de especialidad Índigo, elaborado con un blend de granos de Colombia y Brasil, en variedades como espresso, americano, latte y cappuccino, además de una selección de pastelería y opciones de cocina.