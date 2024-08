Si el gobierno sigue comprando reservas, veremos que los bonos soberanos comenzarán un proceso de recuperación en precio. El bono AL35 llegó a cotizar U$S 50,75 el 8 de abril, con fecha jueves 8 de agosto su cotización cerro en U$S 41,45 consolidando un piso en la zona de U$S 40,00. Este bono paga una renta semestral de U$S 2,06 entre el año 2025 y 2027, una renta del 2,37 semestral en el año 2028, y una renta semestral de U$S 2,50 entre los años 2029 y 2030, para comenzar a pagar amortización a partir del año 2031.