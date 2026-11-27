Los tres principales partidos españoles presentan diferencias en materia económica, social y ambiental. La crisis habitacional y las políticas migratorias ocupan un lugar central en la campaña.

Los principales candidatos de España presentaron sus propuestas para las elecciones.

El presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez , buscará conseguir un cuarto mandato en las elecciones anticipadas del próximo domingo. Los sondeos citados durante la campaña reflejan un escenario de incertidumbre para la continuidad del oficialismo , tras ocho años de gestión de izquierda .

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En este contexto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , de centroizquierda, el Partido Popular (PP) , de centroderecha, y Vox , de extrema derecha, presentan distintas propuestas para abordar las principales problemáticas que atraviesa el país.

Desde el acceso a la vivienda y las políticas migratorias hasta la reducción de impuestos, la transición energética y los derechos de las mujeres , estos son los principales puntos de los programas electorales de las tres agrupaciones.

El incremento de los precios de las propiedades y los alquileres profundizó la crisis habitacional en España . En septiembre, el desalojo de una inquilina de avanzada edad desencadenó protestas en diferentes puntos del país, en un contexto que derivó en la convocatoria a elecciones anticipadas.

Las elecciones en España se llevarán a cabo el próximo domingo.

Construir 100.000 viviendas públicas asequibles y destinar terrenos estatales a nuevos proyectos habitacionales.

Otorgar préstamos sin intereses de hasta €50.000 para quienes compren su primera vivienda.

Suspender los desalojos de inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Partido Popular:

Construir un millón de viviendas y aprobar una nueva legislación que permita destinar terrenos públicos y privados a proyectos habitacionales.

Ofrecer garantías hipotecarias a los compradores de su primera propiedad.

Derogar la actual Ley de Vivienda, que regula los precios de los alquileres.

Vox:

Reformar la legislación urbanística para fomentar la construcción.

Priorizar el acceso de los ciudadanos españoles a la vivienda.

Implementar beneficios fiscales para quienes adquieran su primera propiedad y desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas.

Inmigración: las diferencias sobre los controles fronterizos y la regularización

La política migratoria constituye otro de los principales puntos de desacuerdo entre el oficialismo y la oposición. Las diferencias se acentuaron después del ingreso masivo de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África, durante julio.

PSOE:

Ampliar los mecanismos legales para residir y trabajar en España.

Destinar €500 millones a programas de integración y ciudadanía para inmigrantes.

Fortalecer el sistema de asilo y combatir los delitos de odio.

Partido Popular:

Establecer cupos anuales de visados laborales en función de las necesidades de mano de obra.

Prohibir los programas de regularización masiva de inmigrantes.

Endurecer las condiciones de asilo y expulsión, además de acelerar los retornos, incluso hacia terceros países.

Vox:

Reforzar la vigilancia fronteriza y endurecer los requisitos para acceder a permisos de residencia.

Eliminar los programas de regularización masiva y las prestaciones públicas destinadas a inmigrantes indocumentados.

Deportar a los ciudadanos extranjeros condenados por delitos.

Qué propone cada partido en materia de impuestos

El aumento del costo de vida y las dificultades económicas de los hogares ocupan un lugar destacado en la discusión electoral. Mientras el PSOE combina programas de asistencia con gravámenes sobre los beneficios extraordinarios de bancos y compañías energéticas, el PP y Vox impulsan reducciones impositivas generalizadas.

Cada partido tiene diferentes propuestas en materia impositiva. Pexels

PSOE:

Mantener las exenciones fiscales para las personas de menores ingresos.

Crear nuevos impuestos sobre las grandes empresas tecnológicas y los viajes de lujo con una elevada huella de carbono.

Impulsar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y fortalecer la cooperación fiscal internacional.

Partido Popular:

Reducir el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta para los sectores de ingresos bajos y medios.

Actualizar los tramos impositivos en función de la inflación.

Eximir del IVA a los trabajadores autónomos con ingresos inferiores a €85.000.

Vox:

Reducir los impuestos sobre la renta, las sociedades y la energía.

Incorporar beneficios y deducciones fiscales adicionales para las familias.

Cambio climático y energía: el futuro de las centrales nucleares y los recursos hídricos

Las diferencias entre las agrupaciones también abarcan la transición energética, el funcionamiento de las centrales nucleares y la administración de los recursos hídricos.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por la mayor frecuencia de incendios, las temperaturas récord del mar y las crecientes preocupaciones por el impacto ambiental de los centros de datos.

PSOE:

Mantener el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2035.

Alcanzar un 81% de generación eléctrica mediante energías renovables para 2030.

Exigir a los centros de datos que utilicen fuentes de energía renovable.

Mejorar la capacidad de respuesta ante sequías e inundaciones mediante la desalinización, la reutilización del agua y la modernización de los sistemas de riego.

Partido Popular:

Extender la vida útil de las centrales nucleares existentes.

Derogar las nuevas regulaciones destinadas a los centros de datos.

Invertir en infraestructura hidráulica, desalinización y modernización del riego mediante un pacto nacional del agua.

Vox:

Cancelar el programa de cierre de las centrales nucleares y construir nuevos reactores en las instalaciones existentes.

Frenar los proyectos de energía solar y eólica a gran escala.

Conectar las cuencas fluviales, modernizar los sistemas de riego y ampliar la infraestructura hidráulica.

Las relaciones internacionales y la política exterior

Aunque los asuntos internacionales ocuparon un lugar secundario durante la campaña, los tres partidos mantienen diferencias respecto del multilateralismo y las relaciones diplomáticas con países estratégicos para España, como Reino Unido, Marruecos y Argelia.

PSOE:

Implementar íntegramente el Acuerdo de Gibraltar, sin modificar la posición española respecto de la soberanía del territorio.

Mantener la cooperación con Marruecos mediante el diálogo y las relaciones de buena vecindad.

Partido Popular:

Revisar el Acuerdo de Gibraltar para defender los reclamos de soberanía de España.

Desarrollar una política exterior más equilibrada respecto de Marruecos y Argelia.

Vox:

Recuperar la soberanía española sobre Gibraltar mediante mecanismos de presión internacional.

Imponer sanciones y suspender los acuerdos internacionales con Marruecos hasta que respete las fronteras y la soberanía española.

Igualdad de género: aborto, violencia contra las mujeres y derechos de las personas trans

Los derechos reproductivos, las políticas contra la violencia de género y la legislación vinculada con las personas trans representan otros de los principales puntos de divergencia entre las fuerzas políticas.

La agenda LGBT ocupa una de las principales inquietudes. Archivo

PSOE:

Incorporar el derecho al aborto a la Constitución española.

Ampliar las medidas destinadas a combatir la violencia de género.

Abolir la prostitución y fortalecer los derechos de las personas LGBTI+ y trans.

Partido Popular:

Aprobar una legislación que contemple a los niños no nacidos al momento de determinar el acceso a prestaciones familiares.

Fortalecer los recursos policiales, judiciales y asistenciales destinados a combatir la violencia de género.

Modificar la legislación vigente sobre las personas trans.

Vox: