El presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez, buscará conseguir un cuarto mandato en las elecciones anticipadas del próximo domingo. Los sondeos citados durante la campaña reflejan un escenario de incertidumbre para la continuidad del oficialismo, tras ocho años de gestión de izquierda.
Elecciones en España: cuáles son las principales propuestas del PSOE, el PP y Vox
Los tres principales partidos españoles presentan diferencias en materia económica, social y ambiental. La crisis habitacional y las políticas migratorias ocupan un lugar central en la campaña.
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En este contexto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, el Partido Popular (PP), de centroderecha, y Vox, de extrema derecha, presentan distintas propuestas para abordar las principales problemáticas que atraviesa el país.
Desde el acceso a la vivienda y las políticas migratorias hasta la reducción de impuestos, la transición energética y los derechos de las mujeres, estos son los principales puntos de los programas electorales de las tres agrupaciones.
Las propuestas en relación a la vivienda
El incremento de los precios de las propiedades y los alquileres profundizó la crisis habitacional en España. En septiembre, el desalojo de una inquilina de avanzada edad desencadenó protestas en diferentes puntos del país, en un contexto que derivó en la convocatoria a elecciones anticipadas.
PSOE:
Construir 100.000 viviendas públicas asequibles y destinar terrenos estatales a nuevos proyectos habitacionales.
Otorgar préstamos sin intereses de hasta €50.000 para quienes compren su primera vivienda.
Suspender los desalojos de inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Partido Popular:
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Construir un millón de viviendas y aprobar una nueva legislación que permita destinar terrenos públicos y privados a proyectos habitacionales.
Ofrecer garantías hipotecarias a los compradores de su primera propiedad.
Derogar la actual Ley de Vivienda, que regula los precios de los alquileres.
Vox:
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Reformar la legislación urbanística para fomentar la construcción.
Priorizar el acceso de los ciudadanos españoles a la vivienda.
Implementar beneficios fiscales para quienes adquieran su primera propiedad y desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas.
Inmigración: las diferencias sobre los controles fronterizos y la regularización
La política migratoria constituye otro de los principales puntos de desacuerdo entre el oficialismo y la oposición. Las diferencias se acentuaron después del ingreso masivo de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África, durante julio.
PSOE:
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Ampliar los mecanismos legales para residir y trabajar en España.
Destinar €500 millones a programas de integración y ciudadanía para inmigrantes.
Fortalecer el sistema de asilo y combatir los delitos de odio.
Partido Popular:
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Establecer cupos anuales de visados laborales en función de las necesidades de mano de obra.
Prohibir los programas de regularización masiva de inmigrantes.
Endurecer las condiciones de asilo y expulsión, además de acelerar los retornos, incluso hacia terceros países.
Vox:
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Reforzar la vigilancia fronteriza y endurecer los requisitos para acceder a permisos de residencia.
Eliminar los programas de regularización masiva y las prestaciones públicas destinadas a inmigrantes indocumentados.
Deportar a los ciudadanos extranjeros condenados por delitos.
Qué propone cada partido en materia de impuestos
El aumento del costo de vida y las dificultades económicas de los hogares ocupan un lugar destacado en la discusión electoral. Mientras el PSOE combina programas de asistencia con gravámenes sobre los beneficios extraordinarios de bancos y compañías energéticas, el PP y Vox impulsan reducciones impositivas generalizadas.
PSOE:
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Mantener las exenciones fiscales para las personas de menores ingresos.
Crear nuevos impuestos sobre las grandes empresas tecnológicas y los viajes de lujo con una elevada huella de carbono.
Impulsar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y fortalecer la cooperación fiscal internacional.
Partido Popular:
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Reducir el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta para los sectores de ingresos bajos y medios.
Actualizar los tramos impositivos en función de la inflación.
Eximir del IVA a los trabajadores autónomos con ingresos inferiores a €85.000.
Vox:
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Reducir los impuestos sobre la renta, las sociedades y la energía.
Incorporar beneficios y deducciones fiscales adicionales para las familias.
Cambio climático y energía: el futuro de las centrales nucleares y los recursos hídricos
Las diferencias entre las agrupaciones también abarcan la transición energética, el funcionamiento de las centrales nucleares y la administración de los recursos hídricos.
El debate se desarrolla en un contexto marcado por la mayor frecuencia de incendios, las temperaturas récord del mar y las crecientes preocupaciones por el impacto ambiental de los centros de datos.
PSOE:
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Mantener el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2035.
Alcanzar un 81% de generación eléctrica mediante energías renovables para 2030.
Exigir a los centros de datos que utilicen fuentes de energía renovable.
Mejorar la capacidad de respuesta ante sequías e inundaciones mediante la desalinización, la reutilización del agua y la modernización de los sistemas de riego.
Partido Popular:
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Extender la vida útil de las centrales nucleares existentes.
Derogar las nuevas regulaciones destinadas a los centros de datos.
Invertir en infraestructura hidráulica, desalinización y modernización del riego mediante un pacto nacional del agua.
Vox:
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Cancelar el programa de cierre de las centrales nucleares y construir nuevos reactores en las instalaciones existentes.
Frenar los proyectos de energía solar y eólica a gran escala.
Conectar las cuencas fluviales, modernizar los sistemas de riego y ampliar la infraestructura hidráulica.
Las relaciones internacionales y la política exterior
Aunque los asuntos internacionales ocuparon un lugar secundario durante la campaña, los tres partidos mantienen diferencias respecto del multilateralismo y las relaciones diplomáticas con países estratégicos para España, como Reino Unido, Marruecos y Argelia.
PSOE:
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Implementar íntegramente el Acuerdo de Gibraltar, sin modificar la posición española respecto de la soberanía del territorio.
Mantener la cooperación con Marruecos mediante el diálogo y las relaciones de buena vecindad.
Partido Popular:
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Revisar el Acuerdo de Gibraltar para defender los reclamos de soberanía de España.
Desarrollar una política exterior más equilibrada respecto de Marruecos y Argelia.
Vox:
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Recuperar la soberanía española sobre Gibraltar mediante mecanismos de presión internacional.
Imponer sanciones y suspender los acuerdos internacionales con Marruecos hasta que respete las fronteras y la soberanía española.
Igualdad de género: aborto, violencia contra las mujeres y derechos de las personas trans
Los derechos reproductivos, las políticas contra la violencia de género y la legislación vinculada con las personas trans representan otros de los principales puntos de divergencia entre las fuerzas políticas.
PSOE:
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Incorporar el derecho al aborto a la Constitución española.
Ampliar las medidas destinadas a combatir la violencia de género.
Abolir la prostitución y fortalecer los derechos de las personas LGBTI+ y trans.
Partido Popular:
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Aprobar una legislación que contemple a los niños no nacidos al momento de determinar el acceso a prestaciones familiares.
Fortalecer los recursos policiales, judiciales y asistenciales destinados a combatir la violencia de género.
Modificar la legislación vigente sobre las personas trans.
Vox:
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Defender el "derecho a la vida" y garantizar la objeción de conciencia frente al aborto.
Reforzar los servicios policiales, judiciales y de asistencia a las víctimas de violencia y agresiones sexuales.
Defender la participación en el deporte femenino según el sexo biológico.
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