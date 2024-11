Desde diciembre, la CNV aplicará cambios en los trámites registrales

A su vez, se aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), c omo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

CNV: plazos para la registración

En el artículo 16 de la Resolución, también se estableció que el plazo comenzará a computarse una vez que el solicitante de registro haya presentado ante esta Comisión toda la documentación exigida por la normativa vigente y la misma no amerite observaciones. No se procederá al estudio ni a la resolución de las solicitudes que no cumplan con el acompañamiento de la totalidad de la información requerida en esta reglamentación”.

Registro de Agentes y Mercados - Solicitud de inscripción:

a) Inscripción

b) Cambio de Categoría

c) Incorporación de nueva categoría

30) Registro de Agentes y Mercados - Solicitud de cancelación

31) Registro de Agentes y Mercados - Solicitud de cambio de denominación

32) Registro de Agentes y Mercados - Solicitud de desistimiento”.

La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del 2 de diciembre de 2024.