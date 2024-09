Dólar cripto: la industria alerta por ola de robos que ya superaron los u$s1.200 millones en 2024

DEFI en la mira

Si bien las finanzas descentralizadas (DeFi) representaron todos los "exploits" en agosto, las finanzas centralizadas (CeFi) siguen siendo la mayor vulnerabilidad para la seguridad en criptomonedas.

“La mayoría de las pérdidas en 2024 se atribuyen a ataques a la infraestructura CeFi. Aunque no hubo ataques CeFi reportados o exitosos este mes, eso no significa necesariamente que estas amenazas no estén ocurriendo o no llevarán a futuras pérdidas.”

Los hackeos más empleados para atacar a "exchanges", son los siguientes:

Robo de claves privadas : obtienen acceso a estos datos y roban sus criptomonedas directamente de sus carteras

: obtienen acceso a estos datos y roban sus criptomonedas directamente de sus carteras "Exploits" de vulnerabilidades : se aprovechan de errores en el código de "exchanges" o protocolos para extraer fondos

: se aprovechan de errores en el código de "exchanges" o protocolos para extraer fondos "Phishing": se envían correos electrónicos o mensajes falsos para engañar a los usuarios y que revelen sus datos personales o claves privadas.

Tanto usuarios finales como desarrolladores u otros integrantes de la cadena, se recomienda usar billeteras de hardware (dispositivos físicos que almacenan claves privadas), verificar la autenticidad de los proyectos, hasta no hacer clic en enlaces sospechosos o bien habilitar la doble autentificación.