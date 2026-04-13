El aluminio se dispara a máximos de cuatro años por las tensiones en Medio Oriente + Seguir en









El fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán reavivó temores sobre el suministro global. El conflicto impacta en la producción y eleva también el precio de otros metales.

Los obstáculos sobre la oferta aumentaron el precio de los metales. Imagen creada con IA

Los precios del aluminio alcanzaron este lunes su nivel más alto en más de cuatro años en el mercado de Londres, impulsados por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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El contrato de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres trepó hasta los u$s3.569 por tonelada métrica durante la jornada y luego se ubicó en u$s3.555, lo que representó una suba del 1,61%. En paralelo, el contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,55% y cerró en 24.760 yuanes (u$s3.623,38) por tonelada.

El salto en los precios se produce en un contexto de creciente incertidumbre en torno al suministro global del metal, luego de que el ejército estadounidense anunciara el inicio de un bloqueo marítimo sobre puertos y zonas costeras iraníes, tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana.

Según analistas de ING, el recrudecimiento de los riesgos geopolíticos intensificó las preocupaciones sobre la logística y la producción de aluminio. Además, remarcaron que el encarecimiento de la energía está sumando presión alcista sobre el metal, al elevar los costos de las fundiciones en un escenario de alta volatilidad en los mercados energéticos.

Por qué se elevó el precio del aluminio El conflicto ya comenzó a impactar en la oferta. Algunas fundiciones en la región redujeron su nivel de producción, mientras que las interrupciones en el transporte marítimo —especialmente en el estrecho de Ormuz— afectaron el flujo de suministros, lo que ya había impulsado los precios durante el mes pasado.

Antes del inicio de la guerra, Medio Oriente representaba cerca del 9% del suministro global de aluminio, lo que explica la sensibilidad del mercado ante cualquier alteración en esa región. En paralelo, el cobre también mostró una tendencia alcista, impulsado por una combinación de menores inventarios y una mejora en la demanda de China, el principal consumidor mundial. En Shanghái, el metal alcanzó un máximo de un mes, mientras que en Londres registró una suba del 0,35%. Un indicador clave del interés chino por importar cobre, la prima de Yangshan, se elevó hasta los US$73 por tonelada el pasado 10 de abril, el nivel más alto desde junio de 2025. acero aluminio metales Antes del inicio de la guerra, Medio Oriente representaba cerca del 9% del suministro global de aluminio Depositphotos Cómo se comportaron el resto de los metales En el resto de los metales, el comportamiento fue mixto. En la Bolsa de Metales de Londres, el níquel avanzó 1,71% y el zinc subió 0,15%, mientras que el plomo cayó 0,16% y el estaño retrocedió 1,21%. En Shanghái, el níquel lideró las subas con un alza del 2,61%, mientras que el plomo, el estaño y el zinc cerraron en baja. El repunte de los metales refleja la creciente sensibilidad de los mercados a los riesgos geopolíticos y energéticos, en un escenario donde las tensiones internacionales vuelven a impactar de lleno sobre los precios de las materias primas.