La Unión Europea y EEUU, cerca de cerrar un acuerdo sobre "minerales críticos" + Seguir en









Los representantes de comercio de ambas partes mantuvieron una reunión "muy positiva". Los detalles de la alianza.

El acuerdo se enfocaría en incentivos para favorecer a los proovedores no chinos.

La Unión Europea y Washington están a punto de alcanzar un acuerdo para coordinar la producción y el abastecimiento de minerales críticos, según informó Bloomberg News el viernes. La Comisión Europea se negó a comentar esta información. La oficina del Representante de Comercio de EEUU no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo en marzo que había mantenido una reunión "muy positiva" con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, al margen de una reunión ministerial de la OMC en Camerún, donde ambas partes acordaron seguir avanzando en el trabajo sobre minerales críticos y también debatieron sobre aranceles.

Unión Europea Reuters De qué se trata el acuerdo entre la UE y EEUU El posible acuerdo incluiría incentivos, como garantías de precios mínimos, que podrían favorecer a los proveedores no chinos, según el informe, que basa su información en un "plan de acción". La UE y EEUU también cooperarían en materia de normas, inversiones y proyectos conjuntos, además de aumentar la coordinación ante cualquier interrupción del suministro por parte de países como China, añadió el informe.

Según Bloomberg, el acuerdo entre la UE y EEUU abarcaría "los minerales críticos a lo largo de toda la cadena de valor y la gestión del ciclo de vida, incluyendo la exploración, la extracción, el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación". Estados Unidos se esforzó por conseguir acceso a las reservas de minerales críticos, especialmente a las cadenas de suministro de tierras raras, actualmente dominadas por actores chinos.