Washington confirmó que avanza una investigación penal contra la empresa Megaspeed. La firma está bajo sospecha por posibles violaciones a las restricciones de exportación de semiconductores avanzados.

El conflicto se desarrolla en medio de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, particularmente en el acceso a los componentes necesarios para entrenar y operar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

El gobierno de Estados Unidos confirmó que avanza una investigación penal contra Megaspeed , una empresa con sede en Singapur sospechada de desviar a China chips avanzados de Nvidia sujetos a restricciones comerciales. Los departamentos de Justicia y Comercio estadounidenses aseguraron que actuarán conjuntamente para determinar las posibles responsabilidades de la compañía, en un caso que suma tensión a las relaciones de Washington con Pekín y las autoridades singapurenses.

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La confirmación llegó mediante un comunicado conjunto de ambos organismos, después de que Singapur cuestionara la falta de cooperación estadounidense en su propia investigación. Washington respondió que mantiene abiertas las actuaciones y que buscará aplicar todas las sanciones correspondientes si se comprueba la existencia de delitos.

Los dos departamentos aseguraron que "están trabajando conjuntamente para llevar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta penal en la que haya podido incurrir" . También señalaron que, aunque no suelen realizar comentarios sobre investigaciones en curso, consideran necesario aclarar información que circuló públicamente sobre el caso.

Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, el Departamento de Comercio comenzó a investigar a Megaspeed en 2024 por posibles infracciones a las normas que restringen la exportación de semiconductores de alta tecnología.

Las sospechas apuntan a que la firma habría utilizado sus operaciones en Singapur para facilitar la llegada a China de procesadores avanzados de Nvidia , cuyos productos se encuentran sujetos a controles estadounidenses debido a su importancia para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA).

En mayo de 2025, el Departamento de Comercio solicitó a Nvidia documentación relacionada con las ventas directas e indirectas realizadas a Megaspeed. Un mes después, en junio, el fabricante estadounidense incorporó a la empresa singapurense a su lista interna de clientes vetados.

Durante ese mismo mes, funcionarios de Estados Unidos y Singapur realizaron una inspección conjunta en las instalaciones de Megaspeed. Como parte de las actuaciones, interrogaron a Alice Huang, exdirectiva de la compañía, por su posible conocimiento de las operaciones investigadas.

Tras esa intervención, el Departamento de Justicia estadounidense asumió la conducción de las investigaciones penales relacionadas con la empresa, según el comunicado conjunto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también se pronunció sobre el caso y manifestó su posición favorable a restringir las operaciones de exportación de chips de Nvidia vinculadas con Megaspeed. Sin embargo, aclaró que las decisiones sobre estas limitaciones corresponden al Departamento de Comercio.

Singapur cuestiona la cooperación de Estados Unidos en la investigación

La investigación también abrió un frente de tensión diplomática entre Washington y Singapur, uno de los principales centros financieros del sudeste asiático.

El Departamento de Asuntos Interiores singapurense expresó públicamente su malestar con las autoridades estadounidenses, a las que acusó de no colaborar suficientemente con las actuaciones iniciadas por la ciudad-Estado.

"Pese a la insistencia, Singapur ha recibido hasta ahora información y asistencia limitada (de EEUU) sobre la compañía", indicó el organismo en un comunicado.

Según las autoridades singapurenses, la cooperación ofrecida por el Departamento de Justicia y el FBI resultó insuficiente para avanzar en las averiguaciones sobre Megaspeed y Alice Huang.

La controversia se produce mientras Estados Unidos refuerza las restricciones internacionales sobre el acceso a procesadores y servidores destinados al desarrollo de inteligencia artificial.

Singapur manifestó su intención de garantizar un suministro seguro de estas tecnologías después de que Washington anunciara nuevas limitaciones comerciales que también afectan a la ciudad-Estado.

Las autoridades estadounidenses buscan impedir que los semiconductores más avanzados lleguen a China mediante intermediarios, operaciones trianguladas o declaraciones de destino que oculten a los compradores finales.

China rechaza las restricciones de EEUU sobre los chips de inteligencia artificial

El gobierno chino también reaccionó frente a las nuevas medidas estadounidenses. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Pekín rechazó las restricciones y anticipó que el país adoptará las "medidas necesarias" para proteger sus derechos e intereses.

El conflicto se desarrolla en medio de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, particularmente en el acceso a los componentes necesarios para entrenar y operar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

En ese escenario, Nvidia ocupa una posición central por su participación en el mercado de procesadores especializados en IA, una actividad que impulsó su crecimiento y la convirtió en una de las compañías de mayor valor bursátil del mundo.

Los controles estadounidenses buscan limitar la disponibilidad de estos productos en China. Sin embargo, las autoridades de Washington han identificado y procesado anteriormente operaciones destinadas a eludir las restricciones mediante terceros países o destinos comerciales falsos.

La investigación sobre Megaspeed se incorpora así a las disputas por el control del comercio internacional de semiconductores, con posibles consecuencias judiciales para la firma investigada y nuevas fricciones diplomáticas entre Estados Unidos, China y Singapur.