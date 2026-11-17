El mediocampista del Como fue uno de los jugadores más aclamados de la Albiceleste en la llegada al interior del país y tuvieron un particular pedido con él.

La Selección argentina llegó esta tarde a Córdoba , para disputar el último amistoso del año frente a Costa Rica , en el Estadio Mario Alberto Kempes . De todos modos, lo que se llevó la atención de las cámaras fue la euforia de la gente cuando los jugadores llegaron al hotel y bajaron del micro , más precisamente cuando lo hizo Nico Paz .

Al entender el esfuerzo de la gente en acercarse un día de semana y en horario laborable, los jugadores Albicelestes decidieron sacarse fotos con la mayoría de los presentes . En el caso de Paz, hasta le pidieron por favor que se saque una foto con una bebé , la cual se la pusieron en los brazos y, entre risas, los camarógrafos terminaron capturando un momento inédito.

Automáticamente en redes sociales el gesto se hizo viral y fue comparado hasta con la visita del Papa León XIV a la Argentina hace tan solo una semana, en la que recibía sin ningún problema a los bebés para bendecirlos.

Le dieron un bebé a Nico Paz en la llegada de la Selección argentina a Córdoba.

Sin ir más lejos, este tipo de hecho era muy común cuando Lionel Messi llegaba al país para jugar con la Selección, y en más de una oportunidad le tocó vivir situaciones como ésta. En este caso, Nico Paz es uno de los señalados para suceder al excapitán argentino , gracias a su despliegue dentro del terreno de juego y la similitud en cómo se saca rivales de encima.

Por ahora, cuenta con tan solo un puñado de partidos en la Selección mayor, aunque ya registra cuatro goles y dos asistencias en 15 presencias con la celeste y blanca. Además, ya tuvo la posibilidad de disputar dos encuentros en el Mundial 2026 , pero no tuvo el peso que hubiera deseado para poder ser titular.

El masivo recibimiento de Córdoba a la Selección argentina

Más allá que el gesto de Nico Paz se llevó las cámaras, los hinchas también fueron muy eufóricos con los jugadores que tuvieron la posibilidad de ganar la copa del mundo en 2022. Entre ellos, Emiliano “Dibu” Martínez, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico.

Gracias a este momento de cariño que vivieron los jugadores, hasta la cuenta oficial de la Selección hizo un posteo especial para agradecer este cálido recibimiento: “El hincha argentino es incondicional ¡Gracias por este cariño, Córdoba!“, señalaron.

El recibimiento a la Selección argentina en Córdoba. Argentina

Esta publicación no es ajena, y es que en las últimas semanas se puso en cuestión el apoyo de los argentinos al seleccionado luego del retiro de Messi, debido a que en la derrota del pasado viernes contra Uruguay tan solo se llenó un 37% de la Bombonera, contando con 21.000 espectadores, mientras que la cancha de Boca admite tener la capacidad para 57.000 personas.

En cuanto a esta situación, Lionel Scaloni la respondió en la conferencia de prensa del lunes: “Creo que la gente está incondicionalmente con la Selección y va a seguir estando. En el partido de septiembre, contra Burkina Faso, el estadio no estuvo lleno, pero es porque se valora en qué gastar. Aún así tenemos que hacer que este proceso contagie entusiasmo”, sentenció.