Los trabajadores regresaron a una fábrica, aunque la producción continúa paralizada y todavía no tienen tareas asignadas. La empresa ratificó su decisión de cerrar el establecimiento y el viernes habrá una nueva audiencia para intentar resolver el conflicto.

El cierre de la planta de Bunge en Campana, anunciado el 26 de octubre, desató un conflicto laboral que involucra a más de un centenar de trabajadores.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral de Bunge Argentina , la multinacional agroindustrial que anunció el cierre de su planta de Campana en octubre, donde trabajaban alrededor de 110 personas. La medida rige desde este martes y obliga a la compañía a retrotraer los despidos del personal bajo convenio, pagar los salarios y restablecer sus tareas habituales mientras continúan las negociaciones.

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate reclamó la reincorporación de los empleados, mientras que los representantes de Bunge mantuvieron su decisión de cerrar el establecimiento industrial .

La resolución fue firmada el 16 de noviembre por el delegado regional de Trabajo y Empleo de Campana, Darío Mario Cingolani, bajo el marco de la Ley provincial 10.149, y permitió que los trabajadores regresaran a la fábrica durante las primeras horas de este martes. Sin embargo, desde el gremio denunciaron que, pese a haber ingresado al establecimiento, los operarios permanecen sin tareas asignadas , por lo que la actividad productiva continúa paralizada. La cartera también intimó a Bunge a abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores por las medidas de protesta realizadas desde el anuncio del cierre.

En cuanto al sindicato, deberá suspender las medidas de acción directa durante el período de conciliación. Desde finales de octubre, los trabajadores habían realizado manifestaciones en Campana y frente a las instalaciones de la compañía para reclamar la continuidad de sus puestos laborales. En los fundamentos de la resolución, el Ministerio calificó el conflicto como de "extrema gravedad" y advirtió que las posiciones mantenidas por ambas partes habían generado una alteración de la paz social.

Las audiencias anteriores se celebraron el 28 de octubre y el 5 de noviembre, mientras que la tercera tuvo lugar este lunes 16. En todas ellas, Bunge ratificó los despidos y el sindicato exigió su reversión. La próxima audiencia fue convocada para el viernes 20 de noviembre , cuando ambas partes deberán volver a reunirse para intentar avanzar en una solución al conflicto.

Los motivos detrás del cierre de la planta de Campana

La fábrica de Campana contaba con más de 50 años de actividad industrial y estaba dedicada a la elaboración de amoníaco y tiosulfato de amonio, dos productos utilizados en la industria química y en la producción de fertilizantes. En sus operaciones también participaba la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con una proporción equivalente al 17,5% del volumen producido.

Bunge anunció el cierre el 26 de octubre, después de evaluar distintas alternativas para mantener la actividad de la planta. Según los argumentos difundidos por la compañía, la decisión estuvo vinculada con las limitaciones de infraestructura y tecnología del establecimiento, además de las modificaciones en las condiciones del mercado y las dificultades de abastecimiento.

Estos factores afectaron la competitividad de la producción industrial y llevaron a la empresa a discontinuar sus operaciones en Campana, con el consiguiente impacto sobre el empleo en la región.

El cierre también abrió una discusión sobre la continuidad de la fabricación local de estos productos, en un contexto en el que la industria enfrenta la competencia de insumos importados y mayores exigencias para sostener sus costos operativos.

Por el momento, la conciliación obligatoria garantiza una nueva instancia de negociación, pero las partes todavía están lejos de alcanzar un acuerdo. La audiencia del próximo viernes será el siguiente paso para determinar si ambas partes pueden acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto laboral.