Ni cables ni molestias en los oídos: el invento que cambiará tu forma de escuchar música

Dormir con música o sonidos relajantes dejó de ser un capricho: para millones es parte de una rutina de descanso . El problema aparece cuando los auriculares aprietan, se clavan o se desacomodan. Por eso, la conducción ósea gana lugar como alternativa: transmite el audio sin tapar el oído.

En esa línea aparece el SluTune Q2, un parlante ultrafino pensado para la cama que busca reemplazar a los auriculares durante la noche. La propuesta combina un altavoz tradicional con un modo de conducción ósea para escuchar sin presión en las orejas y con menos fuga de sonido hacia el entorno.

La idea del dispositivo es simple: apoyar la cabeza sobre el parlante para que el audio llegue por vibración, gracias a un transductor dedicado. Así, en lugar de ponerse algo dentro del oído, la experiencia se integra a la almohada y apunta a ser más cómoda para quienes se mueven al dormir.

Según sus creadores, el SluTune se presenta como el parlante de conducción ósea más fino del mundo, con apenas 11 milímetros de grosor . Esa delgadez es clave para que no moleste al recostarse y para que quede “invisible” en la cama.

Además, el Q2 se plantea como una evolución del modelo anterior: promete un sonido mucho más potente y más autonomía que el Q1. Aun así, el diferencial no pasa solo por volumen, sino por el modo nocturno: escuchar a bajo nivel sin incomodidad y sin depender de cables.

Las características de este innovador dispositivo

El Q2 funciona conectado al celular, pero también puede reproducir música en forma local: incluye ranura para tarjeta microSD. Esa opción suma practicidad si querés evitar notificaciones nocturnas o si preferís dejar el teléfono lejos de la cama.

En potencia, el parlante incorpora una configuración de 2 W y una bobina móvil de aluminio revestida en cobre. La arquitectura interna se apoya en un esquema de audio doble: el transductor para conducción ósea trabaja en conjunto con el altavoz integrado para adaptarse a distintos usos.

En materiales y uso diario, ofrece un acabado en TPU resistente a manchas y humedad. También suma detalles para llevarlo: base magnética para fijarlo en superficies metálicas y un sistema de gancho para sujetarlo a una mochila o cinturón. El proyecto consiguió financiación y se comercializa vía Kickstarter con un precio promocional de 36 euros.