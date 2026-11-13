Oro: la AGN recibió la respuesta del BCRA y prepara una dura auditoría sobre los envíos al exterior

El Banco Central, luego de hacer uso del tiempo de prórroga que concede la Auditoría General de la Nación, respondió al informe enviado por los auditores. Mediante fuentes calificadas, Ámbito tuvo acceso a información exclusiva.

Las tensiones entre el Banco Central y la AGN ya llevan más de un año, por los envíos de oro al exterior.

La polémica saga de los envíos de oro al exterior por parte del Banco Central , bajo la conducción de Santiago Bausili , está a punto de conocer un nuevo volumen. De acuerdo con la información de fuentes calificadas a las que accedió Ámbito , el Banco Central, luego de hacer uso del tiempo de prórroga que concede la Auditoría General de la Nación (AGN) , respondió el informe enviado por los auditores, lo que da lugar al siguiente paso: la confección final, en la órbita de la comisión que preside Juan Ignacio Forlón , del informe que se presentará entre la sesión del 26 de noviembre y las de comienzos de diciembre. Se prevé que sea en duros términos.

Las tensiones entre el Central y la AGN ya llevan más de un año e incluyen desde la imposibilidad de auditar, la negación de la existencia de contratos sobre los envíos, una afirmación falsa de Bausili ante los legisladores nacionales y el informe crítico de la Auditoría sobre las pérdidas a partir de operaciones con derivados, lo que generó una respuesta cargada de enojo de parte de Bausili.

Todo comenzó a mediados de 2025, cuando Ámbito reveló que luego de sucesivas solicitudes de información de la AGN sobre la ubicación, rendimiento y costos de traslado del oro, la máxima autoridad monetaria del país no había brindado ningún tipo de respuestas. Más bien, todo lo contrario: según la Auditoría, la entidad que preside Bausili había entorpecido el acceso a la documentación exigida. “Están escondiendo algo y nadie sabe por qué”, afirmaron oportunamente desde el organismo que conduce Juan Manuel Olmos.

El 23 de septiembre del año pasado, el mencionado Olmos, en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta, dijo: “El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro” .

Eso motivó presentaciones judiciales, que llevaron a que el 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenara al BCRA a que responda los pedidos de acceso a la información pública referida al traslado de lingotes de oro al exterior. Eso no sucedió.

“La única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria. Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”, explicaron voces calificadas a este medio.

Luego, Ámbito reveló que, a pesar de las dificultades, la AGN aceptó parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo, fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno de los envíos. “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, respondieron, vía nota, desde el Central.

“Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, ampliaron. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi tres años años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse dos años.

Las alarmas se encendieron recientemente, cuando, en su ponencia ante el Congreso de la Nación, Bausili sostuvo que no había nada de lo que preocuparse porque los envíos al exterior fueron revisados por auditorías internas, externas y por la propia Auditoría General de la Nación: “2023, 2024 y 2025 (...) están y no tienen comentarios”, aseguró.

Fue exclusiva de Ámbito la desmentida por parte de la AGN, que informó que, después de tantas dilaciones había recibido la documentación solicitada y estaba trabajando en la primera etapa del informe de auditoría.

En octubre, este medio dio a conocer que el Central ya tenía en su poder la auditoría de la AGN y que tenía 15 días para responder, más una semana que se otorga como prórroga, en el caso de ser solicitada. Así fue, y al cuarto día la AGN recibió la respuesta del Central.

Durante ese proceso, el fuego cruzado entre el Central y la AGN se intensificó, después de que Olmos diera a conocer que la entidad monetaria, tras concertar operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo, perdió el equivalente a u$s1.023 millones.

La AGN subrayó que, bajo la actual gestión de Bausili y con fines de cobertura, “el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de $1,5 billones (equivalentes a u$s1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

Bausili rechazó la interpretación de la AGN y aseguró que su posición en oro registró durante 2025 un resultado neto positivo de 2505 millones de dólares. Además, defendió las operaciones de cobertura realizadas y advirtió que "el desvío de las funciones" del organismo "por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad".

Más allá de las acusaciones cruzadas entre Olmos y Bausili y los posicionamientos de los especialistas a favor o en contra, lo que incluyó ejemplos inverosímiles, se expusieron las dificultades para comunicar y la opacidad que padece la cúpula del Central. Entre otros problemas, quedó en el medio de las discusiones sobre dónde está efectivamente el oro ya que cabe la posibilidad de que resida en la sede en Londrés del BIS suizo. Eso está por saberse en los próximos días.

Ahora, mal que le pese al Gobierno de Javier Milei y de confirmarse lo que adelantaron diferentes fuentes a Ámbito, está por abrirse un nuevo capítulo con consecuencias inciertas.