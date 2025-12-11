¿Cuánto costaron los aranceles de Donald Trump a cada familia estadounidense? + Seguir en









Desde su vuelta a la Casa Blanca, el republicano sacudió al comercio mundial con la aplicación de aranceles. El bloque demócrata en el Comité Económico Conjunto del Congreso, realizó un estudio para ver como dicha medida afectó a la economía hogareña de cada estadounidense.

Trump y los aranceles recíprocos: ¿cuál fue el impacto para los hogares estadounidenses?

Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca generaron un impacto considerable en los hogares estadounidenses. Según estimaciones del bloque demócrata en el Comité Económico Conjunto del Congreso, el hogar promedio absorbió cerca de u$s1.200 desde enero 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cálculo combina los ingresos por aranceles informados por el Departamento del Tesoro y el modelo de Goldman Sachs que mide cómo se reparten esos costos. Entre febrero y noviembre, la porción que efectivamente cayó sobre los consumidores sumó u$s159.000 millones, lo que equivale a u$s1.198 por familia.

El impacto de los aranceles de Donald Trump en el ciudadano de a pie "Este reporte muestra que los aranceles de (Trump) no han hecho más que aumentar aún más los precios para las familias. En un momento en que ambos partidos deberían estar trabajando juntos para reducir los costos, el impuesto del presidente a las familias estadounidenses simplemente está haciendo las cosas más caras", sostuvo la senadora Maggie Hassan, la voz demócrata de mayor rango en el comité.

Donald Trump © Andrew Caballero-Reynolds / AFP En este segundo mandato, Trump dinamitó el consenso histórico del libre comercio: prácticamente todo el mundo paga ahora aranceles de dos dígitos para ingresar productos a Estados Unidos. El Laboratorio de Presupuesto de Yale calcula que la tasa efectiva promedio saltó de 2,4% a 16,8%, el nivel más alto desde 1935.

La Casa Blanca defiende el rumbo. Trump asegura que los gravámenes sirven para frenar la competencia externa “desleal”, reindustrializar el país y reforzar la recaudación fiscal. Y su vocero, Kush Desai, insistió en su momento con que "en realidad, los aranceles del presidente Trump han asegurado billones en inversiones para fabricar y contratar en Estados Unidos, así como acuerdos comerciales históricos que finalmente nivelan el campo de juego para los trabajadores e industrias estadounidenses. Los demócratas pasaron décadas quejándose de acuerdos comerciales desequilibrados que socavaban a la clase trabajadora estadounidense, y ahora se quejan del único presidente que ha hecho algo al respecto".

En la práctica, los aranceles recaen sobre los importadores, que luego intentan trasladar el golpe a la cadena comercial y, finalmente, al consumidor. Ese traspaso alimentó el malestar electoral: los demócratas capitalizaron el clima económico en las elecciones recientes de Virginia, Nueva Jersey y otros estados, donde muchos votantes responsabilizaron a Trump —como antes hicieron con Joe Biden— por el costo de vida. La presión inflacionaria derivada de estos impuestos también fue objeto de advertencias en el Congreso. La economista Kimberly Clausing, de UCLA y exfuncionaria del Tesoro bajo Biden, declaró ante un subcomité que los aranceles de Trump representan "el mayor aumento de impuestos a los consumidores estadounidenses en una generación, reduciendo los estándares de vida para todos los estadounidenses". Según sus estimaciones, el paquete arancelario equivale a un incremento tributario anual de u$s1.700 por hogar promedio. Donald Trump permite a Nvidia vender chips H200 a China a cambio del 25% de las ventas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habilitó este lunes a Nvidia a reanudar la venta de sus chips de inteligencia artificial H200 en China, siempre que la compañía pague una comisión del 25% sobre cada operación. El anuncio lo hizo él mismo en Truth Social, donde aseguró que la decisión cuenta con el aval de Xi Jinping y que el esquema funcionará bajo estrictos criterios de seguridad nacional. Trump planteó que la medida “respaldará el empleo estadounidense, fortalecerá la industria manufacturera y beneficiará a los contribuyentes”, al tiempo que adelantó que el Departamento de Comercio trabaja en los ajustes regulatorios finales. El modelo, según dijo, también se aplicará a AMD, Intel y otras firmas que buscan volver a operar en el mercado chino. La decisión marca un quiebre respecto del enfoque restrictivo que Washington sostuvo desde 2022, cuando dispuso controles para impedir que Pekín accediera a chips de alta gama, fundamentales no solo para la expansión de la IA sino también para aplicaciones militares.