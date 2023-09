El dilema entre dólar y tasa (plazo fijo) revive ante la dato inflación: ¿prende el Carry trade?

Sin embargo, el economista Christian Buteler apunta que “la decisión de ir a tasa o no es muy relativa porque el dólar oficial lo van a mantener sin movimiento hasta octubre”. Dice, lógicamente, que la gran mayoría de los inversores no accede a ese dólar , por lo cual, “salvo para un reducido grupo que puede acceder al mercado de cambio para hacer importaciones, el resto de los ahorristas se tiene que fijar qué puede pasar con el dólar MEP y el CCL ”.

Y, en este punto, Ferrari agrega que, si bien es cierto que los otros tipos de cambio variables, como el MEP y el Contado Con Liquidación (CCL) , han tenido una fuerte suba el mes pasado, no garantizan rendimientos positivos en un plazo breve.

Cabe mencionar que el dólar bolsa se mantiene por debajo del blue, con un rendimiento mensual el mes pasado del 31,8%, por encima de la tasa, pero este mes rinde solo 2,3% al momento. En tanto que el cable había subido nada menos que 40,6% en el octavo mes del año y en septiembre lleva una caída de casi el 4%.

Lo mismo sucede con el dólar blue, que es incluso más inestable. De hecho, en agosto, ese mercado, impulsado por la devaluación del 22% que aplicó el BCRA al tipo de cambio oficial, subió $185 (+33,6) y, en septiembre, marcó fuertes bajas de hasta $20 en una semana. Este martes, en tanto, se ubica $5 pesos por debajo del precio de cierre de agosto, en los $730.

En consecuencia, Buteler señala que “el rendimiento de los instrumentos en pesos es tentador, aunque hay productos que ajustan por inflación, como letras o bonos, que pueden ser interesantes para hacer tasa, pero los otros dólares están tranquilos en este momento, sin saber hasta cuándo”. La clave, según su visión es: si apostar al dólar paralelo o no y hasta cuándo.

La estrategia del BCRA: calma cambiaria, tasa interesante

Y, en este escenario, el economista Fabio Rodríguez, director de MyR Consultores, entiende que “el Ministerio de Economía y el BCRA necesitan asegurar esta mini calma cambiaria”, con un oficial a $350 y financieros alrededor de $700, con brecha que no salte mucho hasta, por lo menos, las elecciones generales.

Rodríguez explica que esa motivación, a su vez, “necesita de una política de tasa real más clara y sostenida”. Según su opinión ese es un rumbo que “no está quedando muy claro y considera que se verá si el Gobierno está convencido de seguir profundizando ese camino a partir del miércoles, cuando salga el dato de inflación.

Pero advierte que el BCRA no tienen todos los grados de libertad para seguir subiendo tasas, ya que lo limita la dinámica del déficit cuasifiscal. “Entonces, yo creo que ven con buenos ojos un veranito con dólar quieto y carry, algo que también lo estaría ayudando el dólar soja 4, que contempla la libre disponibilidad del 25% de lo liquidado, que incrementa la oferta en el CCL”, describe Rodríguez.

inversiones-plazo-fijo-mercados-pesos BCRA espera el resultado de la inflación para definir qué hacer con las tasas. Depositphotos

En consecuencia, tal como lo anticipó Ámbito hace pocos días, el economista Federico Glustein opina que “el mercado no ve que se dé un incremento de la tasa de interés, al menos por ahora, ya que eso implicaría un aumento de la emisión monetaria vía pasivos del BCRA, que ya representan 11% del PBI aproximadamente”.

Recordemos que, hoy, el plazo fijo tradicional rinde 9,7% mensual, 118% de tasa nominal y el interés efectivo anual (TEA) paga 209%, lo que Glustein evalúa como “un monto interesante si consideramos otras alternativas”. Por ello, y pensando que la mayor emisión de dinero es para pagar tasas de las Letras de Liquidez (LELIQs), no conviene pensar en un alza de tasas en este momento, más allá de que los pronósticos privados esperan un nivel de inflación en torno al 12%.

Carry cruzado entre dólar y tasas

Así, para Glustein, “hoy, el mercado entonces está en un carry trade hacia dólar MEP y blue, sumado a operaciones a cedears y ONs dolarizadas para cubrirse, pero también opera cruzado con la tasa y las Leliq, que hoy pagan positivo”. Y es que es innegable la tendencia a dolarizar carteras que hay en este contexto electoral de incertidumbre. Sin embargo, los inversores y ahorristas arbitran la brecha de las cotizaciones de los distintos dólares y no dejan de aprovechar las tasas, que son muy convenientes hoy.

Y es que, por un lado, las brechas en las cotizaciones de dólares motorizan, en parte, la demanda de divisas y, por otro, la incidencia del MEP intervenido calma las expectativas de un carry sostenido en el tiempo. No obstante, Ferrari apunta que, otra posibilidad interesante hoy es “hacer la transición en pesos mediante un plazo fijo tradicional para después ir al dólar”, pero advierte que, de elegir esa opción, debería tomarse en cuenta la inflación esperada.

No descarta, asimismo, la idea de aprovechar el rendimiento en pesos para luego dolarizarse, pero advierte que esa decisión depende del benchmark o los objetivos que se fijen y del tiempo en el que se quiera ejecutar el conjunto de la operación

El gran tema de fondo es, sin dudas, en este momento, el que apunta Martín Kalos, director de Epyca Consultores, cuando asegura que “el problema, hoy, es que el dólar es incierto porque es la gran variable de cambio entre las distintas propuestas electorales”.

“Por ende, la expectativa que tiene cada inversor sobre qué pasará con el tipo de cambio oficial es lo que rige es la decisión de si hacer carry trade o no. La evaluación sobre si el riesgo de una devaluación es más alto o más bajo. En función de eso, cada uno va a tomar sus decisiones”, detalla Kalos.

Por eso, apunta que, más allá de la tasa, es decir, si le gana o no a la inflación en los niveles actuales y si la sube o no, la gran pregunta es cuánto cree cada uno que va a devaluar el dólar hacia adelante. “En ese contexto, las opciones son muchas, pero el principal punto es que sólo apostará a hacer carry trade quien considere que no va a haber una devaluación en el cortísimo plazo”, resume.