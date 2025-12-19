Índice de Paz Global: Islandia fue elegido como el país más pacífico del mundo y Argentina lidera la región + Seguir en









Por 17° año consecutivo, la isla europea encabeza el ranking que analiza seguridad, militarización interna, relaciones con países limítrofes y eficiencia institucional.

Reikiavik, capital de Islandia, país que cuenta con unos 370.000 habitantes.

Repitiendo un lugar que ocupa desde el 2008, Islandia fue elegido como el país más pacífico del mundo por el Índice de Paz Global 2025. El top 3 lo completan Irlanda y Nueva Zelanda, mientras que Argentina se posicionó como el segundo en el continente.

La definición de Islandia como referente global de la paz se justifica por su cohesión social, certidumbre y estabilidad. Para determinar esto, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) elabora un informe con datos cualitativos y cuantitativos en donde considera niveles de violencia, presencia de conflictos internos y externos, grado de militarización, niveles de criminalidad, relaciones con países vecinos y la eficiencia de las instituciones estatales.

Mirando nuestra región, Argentina se ubicó en la 46° posición y lidera la región dentro de la lista de los países más pacíficos. En el continente sólo lo pasa Canadá (14°) y lo suceden Uruguay (48°), Costa Rica (54°) y Chile (62). Uno de los parámetros para medir la seguridad son los homicidios dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales. Según prestigioso estudio Insight Crime, Argentina es el tercer país con menor índice de estos casos en Latinoamérica, con 3,8 cada 100.000 habitantes, detrás de Bolivia (3) y El Salvador (1,9). Los últimos en la lista son Trinidad y Tobago (45,7), Jamaica (40,1) y Ecuador (38,8).

Policia Islandia La policía de Islandia se aboca a tareas sociales, además de organización urbana. Top países más pacíficos del mundo En su análisis global, el Índice de Paz Global advirtió que actualmente hay 59 conflictos estatales activos, la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con consecuencias de 152.000 muertes relacionadas en 2024. Además, el año pasado hubo 17 países con más de 1.000 muertes por conflictos internos, la cifra más alta desde 1999. Por otra parte, los conflictos se están internacionalizando cada vez más dado que 78 países estaban involucrados en conflictos más allá de sus fronteras.

La clasificación del Índice de Paz Global 2025 revela que de los diez primeros países, ocho son europeos y sólo lograron colarse en el top Singapur y Nueva Zelanda. Los veinte países más pacíficos del mundo son:

Islandia

Irlanda

Nueva Zelanda

Austria

Suiza

Singapur

Portugal

Dinamarca

Eslovenia

Finlandia

República Checa

Japón

Malasia

Países Bajos

Canadá

Bélgica

Hungría

Australia

Croacia

Alemania

