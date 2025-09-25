Servicios de primera y mucho lujo: el aeropuerto de Roma abrió un exclusivo hotel para perros

Los viajes largos suelen generar mucho estrés en quienes tienen mascotas . En Roma, el aeropuerto internacional de Fiumicino encontró una manera un poco distinta de acompañar a los pasajeros y a sus animales con un servicio nunca antes visto.

Se trata de un hotel de lujo que está pensado especialmente para los perros , con instalaciones de primer nivel y una planificación que combina el descanso, el entretenimiento y el cuidado personalizado, todo a tan solo unos metros de las terminales aéreas.

El Dog Relais del aeropuerto romano cuenta con 40 habitaciones diseñadas para cubrir distintas necesidades. Las opciones más básicas rondan los 40 euros por noche y disponen de pisos con control de temperatura y pequeños jardines privados. Los perros más reservados pueden alojarse en espacios periféricos, lejos de las áreas comunes, para tener una mayor calma y un trato directo con el personal.

Cada habitación incluye música ambiental a un bajo volumen para favorecer la relajación. También hay un sector de pasto para socializar con otros canes y cuidadores disponibles para atender cualquier requerimiento durante la estadía.

Entre los servicios adicionales figuran baño, peluquería, limpieza dental y hasta algunas propuestas más sofisticadas, como aromaterapia con lavanda o menta para inducir calma y aplicación de crema de árnica para músculos sensibles. El paquete premium de 60 euros suma cámaras HD con videollamadas 24 horas y un dispensador remoto que le permite a los dueños enviar premios desde el celular.

El hotel no solo funciona como un apoyo para los viajeros. También recibe a dueños de la zona que necesitan dejar a su perro durante la jornada laboral o vacaciones. La demanda creció de un día para el otro, en agosto, pleno verano europeo, las 40 habitaciones estuvieron ocupadas. Desde su apertura en mayo, el promedio de ocupación se mantiene mas o menos en dos tercios, según las cifras oficiales.

Además, el contexto regulatorio italiano también acompañó la iniciativa. A partir de septiembre, se permite que los perros grandes viajen en cabina en vuelos internos si están dentro de jaulas seguras, lo que facilita la logística antes y después del vuelo.