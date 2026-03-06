Logística de última milla: se suman jugadores a un negocio que crece de la mano del aumento del ecommerce

Desembarcó en Argentina la multinacional Mail Boxes Etc, que prevé invertir u$s6 millones en un plan de expansión basado en franquicias.

El crecimiento sostenido del comercio electrónico en la Argentina está generando una reconfiguración acelerada del negocio logístico. En particular, el segmento de logística de última milla , es decir, el tramo final de la cadena de distribución que conecta a los centros de almacenamiento con el consumidor final, se transformó en uno de los eslabones más estratégicos del ecosistema digital.

En ese contexto de expansión desembarcó en el país un nuevo jugador internacional: Mail Boxes Etc. (MBE) , una compañía especializada en soluciones logísticas integrales para empresas, emprendedores y microemprendedores.

La firma inició operaciones con la apertura de su primer centro de servicios en Avenida de Mayo 964 , en pleno centro porteño, y anunció un plan de inversión de u$s6 millones destinado a financiar su expansión en el país bajo un modelo de franquicias.

El proyecto contempla la apertura progresiva de nuevos centros tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras plazas estratégicas del interior, según informó.

La llegada de MBE ocurre en un momento particularmente dinámico para el comercio electrónico argentino. Según el Estudio Anual 2025 difundido por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector registró una facturación de $35,3 billones durante el año pasado , lo que representó un crecimiento nominal del 60% respecto de 2024 , duplicando el ritmo de la inflación anual que fue de 31,5%.

El informe también muestra que el comercio online no solo creció en valor monetario sino también en volumen real. Durante 2025 se vendieron 645 millones de productos a través de canales digitales, con un incremento superior al 28% interanual en unidades comercializadas.

Este fenómeno consolidó al ecommerce como uno de los motores más dinámicos del consumo en la economía local y aceleró la demanda de servicios logísticos cada vez más sofisticados.

De acuerdo con los relevamientos del sector, el ecommerce ya representa cerca del 18% del total de ventas del retail en el país, consolidándose como uno de los principales canales de comercialización.

Además, la expansión del comercio digital está ampliando el alcance geográfico de los negocios. Cada vez más empresas venden productos a clientes ubicados fuera de su ciudad o provincia, lo que aumenta la importancia de contar con redes logísticas eficientes.

El fenómeno también impulsó el desarrollo del cross border ecommerce, es decir, las compras online internacionales. La apertura del comercio exterior y la llegada de nuevas plataformas globales aceleraron esta tendencia y generaron una mayor demanda de servicios logísticos especializados en importaciones y exportaciones de pequeña escala.

El plan de expansión de Mail Boxes Etc.

En ese escenario de transformación logística global, Mail Boxes Etc. decidió ingresar al mercado argentino con una estrategia orientada especialmente a un segmento que suele quedar fuera de las grandes soluciones logísticas: las PyMEs, las micropymes y los emprendedores.

La compañía cuenta con presencia en más de 45 países y una red de más de 1.800 centros operativos en todo el mundo, lo que le permite ofrecer servicios integrados que combinan envíos nacionales e internacionales, logística para ecommerce y asistencia para comercio exterior.

Según explicó Santino Rebuffo, country manager de la empresa en la Argentina, el objetivo es cubrir una brecha en el mercado local. “Argentina presenta una demanda insatisfecha de soluciones logísticas integrales, especialmente para el segmento de PyMEs, emprendedores y microemprendedores que requieren un soporte sólido para competir y crecer”, afirmó.

MAIL BOXES ETC LOCAL Frente de un local típico de Mail Boxes Etc. como los que abrirá en Argentina.

La propuesta de valor de la compañía se basa en ofrecer servicios logísticos personalizados que van más allá del simple envío de paquetes. Entre ellos se incluyen micrologística, almacenamiento temporal, preparación de pedidos, embalaje especializado, gestión documental aduanera y asesoramiento logístico integral.

Estos servicios están especialmente orientados a empresas que venden productos online y necesitan externalizar parte de su cadena de distribución. En muchos casos se trata de emprendimientos digitales que no cuentan con infraestructura propia para almacenar o despachar mercadería.

Además, la red de MBE incorpora servicios complementarios como diseño gráfico, impresión y soluciones de marketing, pensados para pequeños negocios que operan en el comercio digital.

El crecimiento de la compañía en el país se apoyará en un modelo de franquicias, una estrategia que busca acelerar la expansión territorial combinando la marca global con la gestión de emprendedores locales.

Este esquema contempla un programa de formación inicial para los franquiciados, entrenamiento operativo en centros de la red y soporte comercial permanente desde la central argentina.

La compañía sostiene que este modelo permite replicar estándares internacionales de servicio en cada punto de atención y, al mismo tiempo, adaptarse a las particularidades de cada mercado local.

De acuerdo con el plan anunciado, la expansión de la red en la Argentina se concentrará inicialmente en grandes centros urbanos y polos logísticos, aunque también se evaluará la apertura de centros en ciudades medianas donde el ecommerce muestra un fuerte crecimiento.

Un negocio que suma jugadores y tecnología

En el mercado argentino operan hoy diferentes modelos de logística para ecommerce. Por un lado están las plataformas integradas de comercio digital que desarrollaron su propia red de distribución, como Mercado Libre con su sistema Mercado Envíos, que se transformó en uno de los mayores operadores logísticos del país gracias al crecimiento de su marketplace.

También participan compañías logísticas tradicionales que se adaptaron al comercio electrónico, entre ellas Correo Argentino, Andreani y OCA, que ampliaron sus capacidades de distribución domiciliaria y servicios de almacenamiento para ecommerce.

A este ecosistema se suman nuevas empresas tecnológicas que desarrollan plataformas especializadas en entregas urbanas rápidas, micrologística y gestión inteligente de flotas.

Entre ellas figuran startups que ofrecen soluciones de logística bajo demanda. Entre estas últimas destacan nombres como Urbano, Moova, Chazki y Welivery.

La competencia creciente impulsó una fuerte innovación tecnológica en el sector. Sistemas de tracking en tiempo real, optimización de rutas mediante inteligencia artificial, automatización de depósitos y algoritmos de predicción de demanda se transformaron en herramientas clave para reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.