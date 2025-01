El futuro de la IA: ¿cuánto necesitarán las grandes tecnológicas para convencer a Wall Street de sus resultados?

Las expectativas actuales de ganancias seguirán a sólidos resultados trimestrales de los grandes bancos y Netflix Inc., que reportó cifras de suscriptores muy por encima de las expectativas de Wall Street.

Microsoft Corp, fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. y la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., reportarán resultados el miércoles. Para completar los resultados de las grandes tecnológicas de la semana, Apple Inc. lo hará el jueves.