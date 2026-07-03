El gran desafío del mercado de capitales local: adaptar la tecnología al vertiginoso crecimiento de la actividad

Desde BYMA destacaron el crecimiento exponencial en el número de operaciones a lo largo de los últimos años, pero el nuevo reto consiste en preparar el terreno para las negociaciones de alta frecuencia.

El mercado de capitales argentino logró consolidar la expansión de su base de inversores . Ahora, la nueva frontera pasa por sostener, desde la infraestructura tecnológica, un nivel de actividad que hasta hace pocos años era impensado y prepararse para un fenómeno que todavía tiene escasa presencia local: el desembarco masivo de los operadores de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés) .

En apenas nueve años, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) pasó de administrar un ecosistema con poco más de 1 millón de cuentas comitentes a uno con 24,6 millones, mientras que la cantidad de personas con inversiones ya supera los 12,3 millones, equivalente a uno de cada dos argentinos económicamente activos . Más de un millón de cuentas operan todos los meses y el promedio diario supera las 836.000 transacciones, casi 30 veces más que en el año 2018.

Ese crecimiento también cambió por completo las exigencias sobre la infraestructura tecnológica. Hoy, BYMA procesa más de 17,5 millones de órdenes por día y alcanzó picos superiores a las 27 millones en una sola rueda. En efecto, la capacidad de procesamiento pasó de 700 órdenes por segundo en 2017 a unas 10.000 por segundo en 2026, un salto de más del 1.300%.

Gonzalo Pascual Merlo , CEO de BYMA, sostuvo en un encuentro del que participó Ámbito , que esa transformación obligó a reconstruir prácticamente todo el corazón tecnológico del mercado. "Nosotros durante todo este tiempo empujamos mucho el proceso de evolución tecnológica de todo el ecosistema y avanzó brutalmente, pero hay días que todavía ponen estrés sobre partes de la infraestructura ", remarcó.

"Pasamos de 45.000 ofertas a 27 millones. No hay proceso que te prepare para eso" , deslizó. En ese sentido, reconoció que el crecimiento exponencial les obligó a aprender sobre la marcha. "Hoy la situación es mucho mejor", aseguró.

El rol fundamental de la tecnología

La aceleración de la actividad convirtió a infraestructura tecnológica en uno de los principales activos estratégicos de BYMA. La compañía emplea unas 500 personas, de las cuales aproximadamente la mitad pertenece al área tecnológica. A su vez, opera con dos centros de datos Tier III certificados y adoptó soluciones de algunos de los principales proveedores mundiales de infraestructura para mercados financieros.

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"Todo nuestro negocio está atravesado por tecnología. Para la custodia y el post-trade utilizamos tecnología de Nasdaq y para la negociación, de London Stock Exchange (LSE). La decisión fue no desarrollar algo propio, sino utilizar plataformas que ya están probadas en los mercados con mayor volumen transaccional del mundo", explicó Pascual Merlo.

El propio informe presentado por BYMA refleja esa estrategia. Desde 2018 la compañía destinó más de u$s21 millones a inversiones tecnológicas junto a partners internacionales como Nasdaq, AWS, Oracle, Red Hat y EPAM. Entre los hitos figuran la implementación del nuevo sistema de custodia basado en tecnología Nasdaq en 2023 y la renovación del sistema de compensación y riesgo (BYMA Clearing) en 2026, con el objetivo de contar con plataformas más escalables, seguras y de baja latencia.

La próxima etapa: el HFT

Aunque gran parte de la infraestructura fue renovada durante la última década, en BYMA ya analizan una nueva actualización de su motor de negociación para atender un escenario distinto: la eventual llegada de operadores de alta frecuencia.

"Hoy estamos en un proceso para volver a analizar y eventualmente cambiar nuestro negociador. Sentimos que el nivel que tenemos ya no es el que necesitamos para donde queremos ir. Creemos que aparece la oportunidad de que lleguen a la Argentina jugadores como los high-frequency traders y tienen un requerimiento transaccional y de flujo gigantesco al cual queremos estar a la altura".

La afirmación refleja un cambio de paradigma. Mientras durante años la prioridad fue modernizar un mercado que había quedado rezagado tecnológicamente, el objetivo ahora pasa por competir con estándares internacionales de velocidad, latencia y capacidad de procesamiento.

En esa línea, el CEO recordó que el mercado argentino llegó a operar con plataformas que habían sido desarrolladas décadas atrás. "Teníamos nuestro propio sistema de negociación y lo tiramos. Cambiamos el motor de negociación, el de custodia y todo el sistema de liquidación. El motor de custodia tenía 35 años; era un desarrollo en COBOL que originalmente corría sobre mainframe".

El reto constante de no quedar obsoleto

El crecimiento de los usuarios explica parte de esa presión. Desde 2024 se incorporaron más de 17 millones de cuentas nuevas, mientras que solamente entre abril y mayo de este año se abrieron más de 1,4 millones. En paralelo, las cuentas operativas crecieron 85% entre 2024 y 2025, el volumen promedio negociado por cuenta aumentó 82% y el volumen diario promedio (ADTV) ya supera los u$s12.200 millones medidos en dólar MEP, casi veinte veces el nivel de 2018.

Para el expositor, esa dinámica obliga a mantener un proceso permanente de actualización. "Como corazón del ecosistema entendimos que hay que elegir entre el dolor del cambio o el dolor de la obsolescencia. Para nosotros el dolor de la obsolescencia no es una opción", aclaró.

En ese proceso también subyace el debate regulatorio. El CEO considera que la velocidad de la innovación tecnológica inevitablemente supera los tiempos regulatorios, aunque destacó que el regulador permitió que el sector privado liderara las inversiones necesarias.

Mientras el mercado argentino amplía su base de inversores y profundiza su liquidez, la próxima meta en el horizonte será la de garantizar que la infraestructura pueda responder a un escenario donde millones de órdenes puedan cursarse en milisegundos y donde el HFT encuentre un mercado preparado para competir con los estándares internacionales.

Más alternativas para invertir

El boom de los CEDEARs, cuya operatoria aumentó más de 12.300% desde 2018 y ya supera el millón de inversores con posiciones abiertas, impulsa a BYMA a evaluar nuevos instrumentos internacionales para el mercado local.

En ese marco, Pascual Merlo, confirmó que la posibilidad de incorporar ETF o CEDEARs vinculados a bonos del Tesoro de EEUU sigue en análisis. "Me encantaría, pero todavía forma parte de una negociación con el regulador, que también tiene su propia visión sobre los tiempos para habilitar cada instrumento", admitió.

Asimismo, señaló que todavía se busca consolidar la oferta de renta variable antes de avanzar con otros instrumentos. "No creo que un ETF de Treasuries compita con los bonos locales; son productos distintos. Nuestra vocación es que el inversor pueda acceder a todo sin tener que ir al exterior", concluyó al respecto.