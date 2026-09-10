La carta de la AGN al BCRA tras la investigación de Ámbito por el destino del oro

El titular de la entidad monetaria había dicho que la operación había sido auditada y no había tenido objeciones. El organismo controlador confirmó que recibió la información, pero con un año de demora. Está en evaluación.

El paso por el Congreso del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , todavía deja secuelas. Frente a los senadores y senadoras había dicho que no había nada de lo que preocuparse por el envío del oro al exterior : “ La información está disponible, está auditada y están los informes de auditoría”. Una investigación de Ámbito lo desmintió. No había dado toda la información. Tras la revelación, finalmente la autoridad monetaria envió a la Auditoria General de la Nación (AGN) la información solicitada. Eso sí, con un año de demora.

Tal como pudo reconstruir este medio, el BCRA hizo todo lo posible para retacear la información sobre el envío al exterior del oro de las reservas. Después de muchos reclamos, la información ya está en manos de la AGN y se está evaluando , según una carta de la AGN a la que tuvo acceso Ámbito . En la misiva, firmada por su titular, Juan Manuel Olmos , se reprocha que hubo un año de demora en la entrega: "La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora -más de un año- incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma".

Al mismo tiempo, la AGN confirma que, a través de Colegio de Auditores Generales, aprobó los estados contables del BCRA correspondientes a los años 2023 y 2024. De esta manera, se ratifica una de las afirmaciones de Bausili durante su paso por el Congreso. Queda por ver si, tras analizar la información remitida, el envío del oro al exterior se hizo de acuerdo a los procedimientos requeridos para ello. Lo que no queda claro es por qué tardaron tanto en enviar la documentación y porque no anunciaron la operación públicamente.

Ámbito reconstruyó el camino que recorrió la AGN para intentar llevar a cabo la auditoría con el objetivo de realizar el examen de la operación y las constantes trabas que enfrentó.

Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según consta en la documentación oficial, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes.

En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que entorpeció cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir este medio a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el COVID”.

Asimismo, indicaron que “la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria. Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”.

En septiembre, en respuesta a la Nota N°1053, Bausili insistió en que “la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados”. A su vez, el titular de la entidad sostuvo que el BCRA siempre brinda respuesta a las solicitudes de AGN, y que los expedientes se encuentran “a su disposición para su lectura”, subrayando posteriormente que, también, es objeto del BCRA “asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA”.

Es a partir de analizar esta respuesta que el equipo de la AGN concluyó que “de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia”.

En esa oportunidad, la AGN aceptó, de acuerdo con lo confirmado a este medio, parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo, fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno.

“Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, afirmó el Central. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi dos años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse un año.

No obstante, el cuerpo de técnicos de la AGN sostuvo que en anteriores auditorías no se opuso a “practicar in situ la verificación”. Sin embargo, y a pesar de esto, creen que dicha situación no refleja la realidad de hechos anteriores, ya que las únicas veces en que la verificación ha sido aplicada en esos términos fue en el caso de auditorías financieras y no de gestión.

El último argumento de la AGN data de 2024 cuando se aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”. En él, se auditó la totalidad de las reservas del Central y no solamente del oro. En esa oportunidad, se brindó toda la información requerida.