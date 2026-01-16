El "padre" de los mercados emergentes tiene dudas sobre Argentina

El influyente inversor Mark Mobius visitó el país para conocer más del caso argentino antes del cierre del año pasado. Si bien ponderó la actitud del presidente Milei, planteó algunas dudas sobre las chances de éxito del plan libertario.

El incansable inversor internacional, Mark Mobius, anduvo deambulando por la región sobre el cierre del año pasado y se dio una vuelta por Buenos Aires para sondear de primera mano el experimento libertario . No hay duda de que Mobius, considerado el “padre” de los mercados emergentes -incluso algunos lo llaman el “Indiana Jones” de los emergentes o directamente el “padrino” , como lo bautizó Reuters- es una voz autorizada en el mundillo de quienes apuestan o monitorean a los países emergentes.

Por ello, es interesante, en medio del frenesí que vivió el mercado local en el último tramo de 2025 , conocer cuál es la visión de este influyente inversor sobre el caso argentino. ¿Qué les contó a sus clientes y seguidores?

• Que el mercado bursátil argentino ha sido un paraíso para los especuladores , sobre todo para quienes tengan un buen estómago , porque pueden ganar mucho dinero. Explicó que el índice Merval , en dólares, subió 136% entre enero y diciembre de 2023 , antes de caer 58% . Luego subió 105% entre enero y diciembre de 2024 , para luego caer 52% en los meses siguientes. Estos son movimientos excepcionales para un índice bursátil diversificado.

Sin embargo, en 2025 , la volatilidad continuó . A finales de octubre, el Merval en dólares se disparó 25% en tan solo unos días , después de que Washington extendiera un swap y una línea de crédito de u$s20.000 millones al Banco Central (BCRA) argentino, con otros u$s20.000 millones potencialmente provenientes de inversores privados.

Describe que la medida estabilizó brevemente el peso argentino e impulsó las acciones de los sectores energético y bancario y, por un momento, el mercado se creyó la idea del respaldo estadounidense , un presidente reformista con visión y un país que finalmente estaba superando la crisis . Pero el problema de Argentina nunca ha sido la liquidez . Siempre ha sido la credibilidad , sentenció Mobius.

“En otras palabras, esto fue solo un repunte de alivio y no un verdadero punto de inflexión”, afirmó.

Inflación, reservas y reformas bajo presión

• Que la inflación sigue por encima del 100%, las reservas internacionales siguen en rojo y el programa de reformas de Milei se enfrenta a fuertes críticas internas. Sostuvo que la línea de swaps le da a Argentina un respiro, pero no soluciona los problemas subyacentes. Por ello, los bonos soberanos aún cotizan a niveles problemáticos (rendimientos de más del 20%), y el peso indica que los argentinos siguen pasándose a dólares.

“El repunte fue útil, pero no representó un cambio real en los fundamentos”, sostuvo.

• Que lo que destaca en todo esto es la determinación de Milei. Habla abiertamente sobre libre mercado y responsabilidad fiscal, y está dispuesto a adoptar posturas que no siempre son populares. Hacía mucho tiempo que Argentina no tenía un líder que abordara los problemas financieros del país con tanta franqueza.

“Aunque la implementación se retrasa, la claridad de su propósito está redefiniendo las expectativas. Eso, en Argentina, es revolucionario”, reconoció.

Dolarización, Congreso hostil y el dilema de la credibilidad

• Que la propuesta emblemática de Milei de abolir el Banco Central y adoptar el dólar se ha estancado. La idea pretendía poner fin a décadas de fracaso monetario, pero enfrenta duras realidades. Las reservas netas se encuentran en números rojos por aproximadamente u$s6.000 millones. Las expectativas de inflación siguen sin consolidarse. La oposición política bloquea cualquier vía legislativa. “La dolarización eliminaría la impresión de dinero, pero no puede por sí sola solucionar la indisciplina fiscal. Sin reformas, genera austeridad sin estabilidad”, advirtió. En ese sentido, recordó que un economista del FMI alertó que no se puede dolarizar una economía que no cree en sus propias reglas.

“La historia de Argentina es un ciclo de estabilización y recaída”: en los años ‘90 la convertibilidad colapsó en 2001; en los 2000 el kirchnerismo impulsó crecimiento e inflación; en los 2010 la liberalización de Macri perdió respaldo político y del FMI; y en los 2020 la terapia de choque de Milei enfrenta la misma trampa de credibilidad.

• Que el paquete de reformas de Milei -desregulación, recortes de subsidios y liberalización comercial- se enfrenta a un Congreso hostil y a una opinión pública cansada. La resistencia social crece y los salarios reales siguen cayendo. Los mercados reaccionan a cada titular: un comentario del FMI impulsa el Merval; un revés político lo desploma. “Es un paraíso para los operadores y una pesadilla para los inversores a largo plazo”.

Por ello, resume Mobius: mantiene una visión positiva sobre los sectores que generan ingresos en dólares, como energía, agricultura y litio, pero considera que los activos en pesos solo son invertibles en horizontes muy cortos, mientras que los bonos soberanos ofrecen más rentabilidad que convicción. “El peso seguirá bajo presión, y las subas impulsadas por la liquidez deberían aprovecharse para reducir la exposición, no para aumentarla”, aconsejó. “Argentina siempre puede recuperarse, pero nunca se sostiene. Hasta que la credibilidad reemplace a la liquidez, la historia se repetirá”, concluyó Mobius.

¿Quién es Mark Mobius?

A mediados de los ’80, el prestigioso inversor Sir John Templeton le encargó a Mobius que dirigiera el fondo Templeton Emerging Markets, uno de los primeros fondos de mercados emergentes del mundo.

Mark permaneció en Franklin Templeton Investments durante más de 30 años y sus investigaciones y visitas a economías emergentes de todo el mundo le brindaron conocimientos y experiencia que le sirvieron de base para obtener perspectivas perspicaces y fiables.

Por ejemplo, algunas de ellas incluyen predecir el mercado alcista de 2009 e invertir en África antes que en otros mercados. Bajo la tutela de Mobius, el Grupo de Mercados Emergentes de Templeton invirtió inicialmente u$s100 millones en solo seis mercados, cifra que, hasta su salida, había superado los u$s40.000 millones en 70 países.

De ahí nace la leyenda de Mark sobre los mercados emergentes. Tras dejar Templeton, fundó Mobius Capital Partners, desde donde gestiona carteras especializadas en mercados emergentes y fronterizos, entre otros negocios.