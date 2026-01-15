Wall Street: uno de los mayores gestores del mundo apuesta por los mercados emergentes pese a la tensión global

Para uno de los mayores gestores de bonos del mundo, el repunte de los activos emergentes no es un fenómeno pasajero. En un contexto de fragilidad fiscal en economías desarrolladas y mayor disciplina en países en desarrollo, Pimco ve valor estructural en deuda local y monedas de mercados emergentes.

Hacia dónde van las inversiones de uno de los principales gestores del mundo.

Para Pacific Investment Management Co. (Pimco) , el sólido desempeño de los mercados emergentes durante el último año no responde a un simple rebote cíclico, sino al inicio de una tendencia de inversión de largo aliento. Así lo sostuvo Pramol Dhawan , jefe de gestión de carteras de mercados emergentes de la firma, en una entrevista concedida en Nueva York.

“Este es un libro de jugadas que durará muchos años. No estamos interesados en levantar apuestas”, afirmó el ejecutivo, al explicar la estrategia que viene guiando a Pimco en este segmento.

Uno de los fondos gestionados por Dhawan, con una marcada inclinación hacia bonos soberanos en moneda local de países en desarrollo, logró un rendimiento del 22% en el último año , superando a casi el 90% de sus pares. Ese desempeño impulsó los activos bajo gestión hasta unos u$s 6.400 millones , el nivel más alto desde 2013, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg .

El buen momento de los mercados emergentes se reflejó con fuerza en 2025, especialmente en los mercados locales. Un índice de acciones emergentes avanzó más de 30% , casi el doble que el S&P 500 , mientras que un índice de bonos en moneda local de Bloomberg acumuló un retorno del 17% , favorecido por el debilitamiento del dólar y la vuelta de los flujos de capital.

Dhawan reconoció que los mercados emergentes arrastran un historial de episodios frustrantes para los inversores, con giros abruptos provocados por shocks políticos, como ocurrió recientemente en países como Argentina o Turquía. Sin embargo, remarcó que el contexto actual presenta diferencias clave respecto de ciclos anteriores.

El repunte de los mercados emergentes: cuáles son los motivos

Según explicó, las preocupaciones fiscales se están intensificando en las economías avanzadas, mientras que varios países emergentes muestran mayor disciplina macroeconómica, con bancos centrales más creíbles y un enfoque más ortodoxo para contener la inflación. Incluso, factores tradicionalmente asociados al riesgo emergente —como la politización de la política monetaria— comenzaron a aparecer en Estados Unidos.

Ese cambio de percepción contribuyó al peor desempeño anual del dólar desde 2017, un movimiento que terminó potenciando los retornos en activos emergentes. Aun así, Dhawan aclaró que Pimco no mantiene una apuesta generalizada contra la moneda estadounidense, sino que prioriza créditos con fundamentos sólidos, balances fiscales robustos y políticas monetarias prudentes.

“Algunos de los mejores balances hoy están en mercados emergentes selectos de alta calidad”, señaló, y agregó que no descarta un escenario en el que los rendimientos de ciertos países emergentes se ubiquen incluso por debajo de los de economías desarrolladas.

Mercados emergentes.jpg La mejora de los mercados emergentes coincide con la peor caída del dólar desde 2017

Qué países encabezan las apuestas de PIMCO

En términos de asignación, Pimco privilegia la deuda en moneda local frente a los bonos en divisa dura de mercados emergentes, con una relación cercana a 2 a 1 en sus carteras. Entre las principales apuestas se destacan Perú, Sudáfrica, Brasil y Turquía, además de mercados fronterizos puntuales como Egipto y Nigeria.

“Muchos bancos centrales emergentes han ganado credibilidad, los rendimientos reales siguen siendo atractivos y vemos margen para la apreciación de las monedas”, concluyó Dhawan. “Este no es un rally como el de principios de los 2000: es una historia de inversión más sólida y duradera”.