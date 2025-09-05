El riesgo país supera los 900 puntos, pero los ADRs suben hasta 2,6% en la previa a las elecciones en PBA

El panel líder de BYMA retrocede en el marco de la incertidumbre electoral y ante la fuerte presión monetaria del Gobierno para frenar el tipo de cambio.

Las acciones argentinas operan con subas este viernes en Wall Street , al tiempo que el S&P Merval avanza, mientras los bonos en dólares operan mixtos , frente a la máxima cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires . El riesgo país alcanzó los 901 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses .

El panel líder de BYMA gana 0,2% a 1.995.460,13 unidades, con mayoría de subas lideradas por las acciones de Transportadora de Gas del Sur (2,8%); Metrogas (2,7%); y Grupo Supervielle (-2,5%).

En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizan mixtos, liderados por Grupo Supervielle (1,6%); IRSA (1,2%); y Banco Macro (0,8%) . En el otro extremo, Central Puerto pierde 1,9%, al igual que Loma Negra .

El Sales Trader de Grupo IEB , Nicolás Cappella , indicó que esta fue "una rueda en la que es difícil sacar una conclusión acerca del mood del mercado" , ya que este "espera para pagar y la disparidad de encuestas hace difícil anticipar el resultado del domingo". En ese sentido, entiende que este viernes predominó una posición pesimista en cuanto al resultado del oficialismo .

Desde Grupo SBS señalaron que en esta última jornada previa a las elecciones legislativas en PBA, el ojo pasó por "la dinámica de las principales variables macro", con la novedad conocida el pasado jueves, de que los depósitos del Tesoro en dólares en el BCRA cedieron u$s238 millones en el día de anuncio de participación de este en el MULC .

Asimismo, teniendo en cuenta la variación de depósitos en pesos y utilizando el tipo de cambio de ese día, estimaron que la intervención del martes estuvo en torno a los u$s200 millones. "Durante el día de ayer, varias fuentes de mercado apuntaron a otra jornada de alta participación del Tesoro en el MULC vía ventas, algo que habrá que corroborar de forma oficial con las series del BCRA en pocos días", añadieron.

"Cuanto más cerca nos encontramos de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, es lógico que la volatilidad aumente para los activos locales, en especial para los de renta variable", advirtieron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Bonos y riesgo país

Por otro lado, los bonos en dólares operan mixtos, con incrementos de hasta 0,8% y caídas de hasta 1,1%, como es el caso del Bonar 2041 y el Global 2029, respectivamente.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 4 de septiembre mostró un valor de 901 puntos básicos y arrojó un retroceso del 0,6% con respecto al registro anterior, para marcar un nuevo máximo desde el 8 de abril.

Al respecto, el economista y director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, aseguró a Ámbito que, en los valores actuales, el riesgo país implica que la Argentina no tiene posibilidad de acceder a los mercados de crédito, y esto genera muchas implicancias en el programa económico del gobierno, que ya necesita sacarse de encima la carga de vencimientos de deuda que deberá enfrentar en estos años.

"Sin poder rollear esa deuda, el programa económico va a tener que afrontar un tipo de cambio más alto para poder comprar los dólares, con lo cual es una complicación grande", agregó. A su vez, el especialista remarcó que el riesgo país está expresado en la frágil situación en términos externos de la economía argentina, además de que al Gobierno no le vaya tan bien en los próximos comicios.

De cara a octubre, Moldovan entiende que será difícil ver una baja en el indicador económico, y que si esto no ocurre después de la instancia electoral la situación será "bastante compleja" y requerirá de alguna definición por parte del Gobierno y, seguramente, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, el economista Gustavo Ber sostuvo que este nivel de riesgo país, por encima de los 900 puntos básicos, podría resultar un atractivo punto de entrada a mediano plazo de llegar mejores señales políticas en la arena local.