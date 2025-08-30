Del récord histórico al derrumbe: el Merval se hundió en agosto y aumenta la incertidumbre sobre el futuro del mercado argentino Por Ezequiel Vega







El recorrido de los precios durante el mes expuso con claridad la fragilidad de un mercado que había comenzado el 2025 con una fortaleza notable.

La presión vendedora se intensificó en la segunda quincena de agosto, perforando ese nivel y confirmando la tendencia bajista de corto plazo. Depositphotos

El mercado argentino atravesó durante agosto uno de los meses más difíciles del año en materia bursátil, con un fuerte deterioro en los precios de las acciones y una marcada caída en el índice S&P Merval, reflejando tanto factores internos de la coyuntura macroeconómica como el impacto de las expectativas políticas en un contexto de elevada volatilidad. El recorrido de los precios durante el mes expuso con claridad la fragilidad de un mercado que había comenzado el 2025 con una fortaleza notable, alcanzando máximos históricos por encima de los 2.800.000 puntos en enero, pero que desde ese momento viene atrapado en un canal bajista. Esa lateralización descendente, que se fue profundizando a medida que avanzaron los meses, encontró en agosto un punto crítico con una corrección que llevó al índice desde la zona de 2.400.000 puntos hasta los 1.900.000 puntos, lo que representa un retroceso superior al 17% en apenas cuatro semanas, marcando así uno de los peores desempeños mensuales en el último tiempo.

La fotografía técnica del Merval confirma lo ocurrido. El índice venía defendiendo una zona de soporte clave cercana a los 2.000.000 puntos, que en varias oportunidades había servido como referencia de compra para los inversores. Sin embargo, la presión vendedora se intensificó en la segunda quincena de agosto, perforando ese nivel y confirmando la tendencia bajista de corto plazo. El mercado, que en abril todavía encontraba aire para rebotar en los intentos de recuperar los máximos de 2.400.000 puntos, finalmente se inclinó por un proceso de corrección generalizado, alineado con la salida de capitales extranjeros de los activos emergentes y el creciente escepticismo local respecto de la sustentabilidad de las políticas económicas en la previa electoral.

Dentro de las acciones líderes, el desempeño negativo fue generalizado, pero el golpe más duro lo sufrió el sector financiero, que durante este año se transformó en el termómetro más sensible de la economía local. Banco Galicia y Banco Macro, las dos principales entidades privadas de la plaza bursátil, presentaron balances que reforzaron las preocupaciones de los inversores. En el caso de Galicia, el resultado del segundo trimestre mostró un deterioro significativo de la rentabilidad, presionada por el aumento de la mora crediticia y la dificultad para sostener márgenes en un contexto de tasas elevadas y recesión económica. La reacción en Wall Street no se hizo esperar: las acciones del banco se hundieron en el mes, reflejando no solo el mal dato de ganancias sino también la percepción de que el sector enfrenta un horizonte muy complicado para lo que resta del año. En el caso de Banco Macro, la publicación del balance también fue analizada negativamente por los expertos, al mostrar un deterioro en la calidad de los activos y una dinámica de ingresos que no logra compensar la suba de costos. En ambos casos, la conclusión de los analistas fue similar: el 2025 viene siendo un año muy negativo para el sector financiero argentino, que no logra recomponer su posición y que sigue muy condicionado por la inestabilidad cambiaria y el endurecimiento de las políticas monetarias.

Más allá de Galicia y Macro, otros papeles también arrastraron fuertes caídas durante agosto. Empresas energéticas y ligadas al consumo, que habían sido protagonistas de las subas en la primera parte del año, tampoco pudieron escapar a la corrección. El ajuste no fue exclusivo de un sector, sino que se trató de un retroceso generalizado, que dejó en claro que el mercado en su conjunto se encuentra bajo presión. Esta dinámica coincide con la performance de los ADRs argentinos en Nueva York, que según reportes locales tuvieron un mes para el olvido, hundiéndose hasta un 25% en algunos casos. De esta manera, las señales de alerta se multiplicaron, con la percepción de que los inversores internacionales están reduciendo exposición a riesgo argentino, en un contexto donde la incertidumbre electoral juega un rol determinante.

En paralelo, la política económica también incidió de manera directa sobre los precios. El Gobierno decidió profundizar su estrategia de tasas de interés elevadas como mecanismo para contener la presión sobre el dólar y garantizar el éxito en las licitaciones de deuda en pesos. En la ultima licitación del mes de Agosto, el rollover fue exitoso y superó el 100%, en el que el Tesoro logró renovar vencimientos clave y dar señales de que la sostenibilidad financiera de corto plazo está bajo control. Sin embargo, esa victoria viene acompañada de un costo muy alto: tasas de interés reales extraordinariamente elevadas, que asfixian la actividad privada, ralentizan el crecimiento económico y generan dudas sobre la posibilidad de sostener este esquema más allá de las elecciones de septiembre y octubre. El gran desafío del Gobierno será encontrar la manera de reducir progresivamente esas tasas sin perder control sobre el mercado cambiario, una ecuación extremadamente compleja en la actual coyuntura.

El vínculo entre la política de tasas y el desempeño de las acciones fue directo en agosto. El endurecimiento monetario encarece el financiamiento, debilita las expectativas de recuperación económica y presiona sobre los balances de las compañías financieras, que ven cómo se incrementa el riesgo de mora en un escenario recesivo. A su vez, los inversores perciben que el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más acotado, lo que contribuye a un sentimiento de cautela generalizado y favorece las ventas en el mercado accionario. En cuanto a los bonos soberanos, la dinámica tampoco fue positiva. Los títulos globales y bonares sufrieron en agosto el impacto de un escenario internacional más adverso para los emergentes y de las dudas locales sobre el rumbo económico. Los Globales 2 (GD30-GD35) y los Bonares (AL29-AL30), cuatro de los papeles más operados del canje de deuda, acumularon caídas en el mes, alineándose con la tendencia negativa general del mercado. La caída en los precios de estos bonos refleja un aumento en el riesgo país y en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago futura de la Argentina. Aunque el Gobierno pudo sortear con éxito las licitaciones de deuda en pesos, la debilidad de los bonos en dólares muestra que el mercado internacional sigue desconfiando de la sustentabilidad de largo plazo y que cualquier deterioro adicional en las cuentas públicas podría disparar nuevas tensiones. La combinación de un mercado accionario en baja, balances negativos en bancos líderes, bonos soberanos con caídas y tasas de interés reales en niveles insostenibles conforma un cuadro preocupante para el mes de Septiembre. El contraste con el inicio del año es notorio: de aquel enero eufórico en el que el Merval superaba los 2.800.000 puntos, a este presente en el que el índice se encuentra atrapado en una tendencia bajista y luchando por sostener el piso de 1.900.000 puntos. El golpe de realidad que ofreció agosto obliga a replantear las perspectivas hacia adelante, en un contexto en el que los próximos meses estarán atravesados por el proceso electoral, las definiciones en política monetaria y la evolución de la economía real. Para los inversores, la conclusión del mes es clara: la volatilidad sigue siendo la norma en el mercado argentino, y la prudencia se impone a la hora de tomar decisiones. Si bien siempre existen oportunidades en momentos de crisis, el deterioro observado en agosto dejó al descubierto las debilidades estructurales de un mercado pequeño, muy sensible a los shocks externos y con un nivel de riesgo político y económico que lo mantiene alejado de los grandes flujos internacionales. El desafío será encontrar un equilibrio que permita recomponer la confianza, algo que por ahora parece lejano. En definitiva, agosto fue un mes que marcó un antes y un después en el 2025 bursátil argentino. El desplome del Merval, la debilidad de los bancos, las dificultades de los bonos y la rigidez de la política de tasas dibujan un escenario complejo que solo podrá ser revertido si se logra generar un shock de confianza en los próximos meses. Hasta tanto eso ocurra, el mercado seguirá condicionado por la cautela, los vaivenes políticos y la fragilidad económica de fondo. Lo cierto es que el mercado local ya no puede disimular su agotamiento y que el margen de maniobra es cada vez más reducido. La caída de más del 17% en agosto no fue un accidente aislado, sino la expresión de una tendencia que se viene consolidando desde hace meses y que, de no mediar cambios de fondo, seguirá pesando sobre las expectativas. El gobierno enfrenta así un desafío mayúsculo: reconstruir la confianza en un contexto adverso, donde el tiempo apremia y las elecciones definirán no solo el rumbo político sino también la capacidad de recuperación de un mercado que hoy se encuentra en una encrucijada crítica. Analista financiero