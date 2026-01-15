Wall Street se recupera de la mano del sector tecnológico y el S&P 500 está a un caso de alcanzar los 700 puntos + Seguir en









El índice que agrupa las 500 principales empresas que cotizan en EEUU roza un nuevo récord que lo ubica en la antesala de los 7.000 puntos, impulsado por el crecimiento de las acciones tecnológicas.

Los tres principales índices de Wall Street operan al alza tras una caída en la jornada previa. Así el S&P 500 sube 0,5%, el Nasdaq, 0,7% y Dow Jones 0,4%. Así, el S&P 500 roza un nuevo récord que lo ubica en la antesala de los 7.000 puntos, impulsado por el crecimiento de las acciones tecnológicas.

En la jornada previa las acciones de AMD se dispararon un 12,1 %, las de Intel un 6,5 % y las de Moderna un 5,8 %. Cabe resaltar que el S&P 500 tuvo un salto interanual en 2025 del 16%, un crecimiento fuerte pero menor al de 2024, cuando se disparó un 24 %, su sexto mejor desempeño desde el año 2000.

Cabe resaltar que Wells Fargo reiteró su calificación de sobreponderar y su precio objetivo de u$s345,00 para AMD, posicionando al fabricante de chips como la principal elección de acciones de la firma para 2026.

La firma cree que la ejecución de la hoja de ruta de productos de AMD seguirá beneficiándose de lo que describe como "una demanda insaciable de computación en centros de datos" hasta 2026.

Pese a esto, economistas de J.P. Morgan remarcaron que la brecha entre el mercado y la economía real se profundizó en la última década. Según los analistas Joe Sydl y Federico Cuevas, el rendimiento del índice desde 2010 no refleja con precisión lo que pasa en la calle: empleo, salarios y consumo no crecieron al mismo ritmo que las cotizaciones.