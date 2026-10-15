Espionaje e inteligencia artificial

La detención de un empleado de OpenAI acusado de colocar un programa espía en una oficina del gigante de la inteligencia artificial pone de manifiesto otra preocupación para el sector.

Hola, soy Andrew. El espionaje corporativo llega a OpenAI . Jacob Coxon , antiguo investigador de Anthropic que advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial, ha dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que haya espías dentro de Anthropic y OpenAI.

La revelación de OpenAI el martes de que había descubierto un dispositivo de grabación oculto en una de sus oficinas y lo había rastreado hasta un empleado, subraya la posible realidad de esa amenaza y aumenta las preocupaciones en torno a los laboratorios de IA de vanguardia, informa Sri Muppidi.

¿Quién es Alfozan? Este ingeniero de 35 años es de nacionalidad saudí, según el Departamento de Justicia. Trabajó en el software de agentes de OpenAI y anteriormente en Meta, según un perfil de LinkedIn que parece ser suyo. También fue socio a tiempo parcial en una firma de capital riesgo con sede en Arabia Saudí.

Podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada si es declarado culpable.

Otros ya han sido acusados de espiar a empresas tecnológicas, entre ellos antiguos empleados de Twitter y Apple .

Washington y Silicon Valley ya consideran el liderazgo de Estados Unidos en IA como una cuestión prioritaria de seguridad nacional, y la competencia entre los laboratorios es feroz.

El espionaje corporativo es solo el último problema de seguridad al que se enfrentan los laboratorios de IA. OpenAI ha reconocido varios casos en los que su software se ha descontrolado, con agentes que han pirateado empresas e interferido con sitios web gubernamentales . (También fue criticada tras despedir a tres investigadores de seguridad por compartir información confidencial con lo que, según ellos, era un grupo externo especializado en seguridad de IA).

ChatGPT IA

Esta semana, Anthropic, a la que Coxon criticó por su falta de compromiso con la seguridad, advirtió de una amenaza diferente : que sus modelos podrían estar a meses de autorreplicarse y posiblemente piratear dispositivos domésticos inteligentes.

También hemos escrito anteriormente sobre los enormes riesgos de responsabilidad civil a los que podrían enfrentarse Anthropic y OpenAI si sus productos causan daños significativos.

La seguridad es otro factor que los posibles inversores deben tener en cuenta en las OPV previstas por las empresas. El tema podría surgir el miércoles, cuando Anthropic organice una jornada para inversores con motivo de la venta de sus acciones.

También se puede preguntar a los ejecutivos de Anthropic sobre las últimas cifras financieras de la empresa, incluyendo cómo calculan los ingresos .

Esto es lo que está pasando

Los senadores presionan al presidente Trump para que restablezca las sanciones contra Moscú. Un grupo bipartidista de doce legisladores instó a Trump a revocar su decisión de suavizar las sanciones al diésel ruso , ante las dudas de que esto alivie los precios de la energía en Estados Unidos. Por otra parte, Ucrania afirmó que sus tropas fueron tomadas por sorpresa por los recientes ataques rusos y las restricciones al uso de la red de internet satelital Starlink de Elon Musk ; Trump negó que su administración hubiera interrumpido recientemente el intercambio de inteligencia.

El superávit comercial de China está en camino de alcanzar un récord. Pekín registró un superávit comercial de 133.500 millones de dólares en septiembre, gracias al fuerte aumento de las exportaciones, lo que le sitúa en vías de superar el máximo del año pasado. Las exenciones fiscales para los exportadores y la depreciación de la moneda china, que aumenta la competitividad de las exportaciones chinas, han avivado las tensiones con sus socios comerciales.

La prohibición de Trump a algunos periodistas en la Casa Blanca ha sido bloqueada nuevamente. Un juez federal impidió una vez más que el presidente prohibiera la entrada de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. Esta medida se produce en medio de la batalla que Trump libra contra los medios de comunicación que publican artículos sobre él que considera desfavorables.

Los propietarios de apartamentos en Nueva York se enfrentan a otro aumento de impuestos. Según The Wall Street Journal, la administración Mamdani ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los propietarios de apartamentos cuya residencia principal se encuentra fuera de la ciudad, pero que reciben una exención fiscal destinada a los residentes locales. Entre los afectados se encuentra Steve Witkoff , enviado especial de la administración Trump: posee un apartamento en Nueva York, pero vive en Florida, y recientemente perdió una exención de 24.000 dólares anuales.

La guerra en Arabia Saudita se intensifica

Los enfrentamientos se están intensificando en Arabia Saudí, y un ataque ha alcanzado a Aramco , el gigante energético controlado por el Estado saudí.

Nuevos ataques contra Aramco podrían disparar los precios de la energía, un tema que preocupa al presidente Trump antes de las elecciones de mitad de mandato, y plantear interrogantes sobre sus próximos pasos en la guerra con Irán.

Lo último:

El ataque impactó un edificio en la sede de Aramco en Dhahran, Arabia Saudita, a última hora del martes, provocando un incendio pero sin heridos, según informó el Ministerio de Energía saudí. La milicia hutí, respaldada por Irán, había amenazado horas antes con atacar el lugar, pero no se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz y sus alrededores se enfrentan al período de ataques más intenso desde el comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, con 24 ataques en las dos semanas previas al 11 de octubre, según el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido.

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cotizaba en torno a los 106 dólares.

El ataque tuvo lugar en una ubicación estratégica para Aramco. El bombardeo causó graves daños a un edificio considerado un centro neurálgico para la compañía , según informó el Financial Times, citando fuentes anónimas.

Arabia Saudita se ve cada vez más involucrada en la guerra de Medio Oriente. Un portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes afirmó haber interceptado varios misiles y drones disparados contra el país. Sin embargo, el gobierno aún lidia con las consecuencias de un intercambio de ataques, incluido el perpetrado el fin de semana en un aeropuerto internacional de Riad, la capital, que dejó al menos 14 muertos .

¿Qué podría hacer Trump? Hasta ahora ha rechazado las súplicas saudíes para unirse a sus esfuerzos bélicos contra los hutíes, ya que la milicia se ha abstenido de atacar barcos estadounidenses. (El martes, escribió en redes sociales que los hutíes se estaban comportando "muy mal ").

Sin embargo, también se ha mostrado cauteloso ante el aumento de los precios de la energía, que agrava la crisis de asequibilidad en Estados Unidos y que está afectando las perspectivas electorales de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. En su publicación, escribió que los hutíes estaban "intentando deliberadamente aumentar los precios del petróleo".

Pero en su publicación sugirió que no actuaría hasta después de las elecciones de mitad de mandato.

Existe una cuestión relacionada con China: según Conflict Armament Research, un grupo que investiga las cadenas de suministro de armas, los hutíes estarían intentando fabricar misiles balísticos con piezas suministradas por un proveedor chino . Esto plantea la incógnita de si Trump intentará presionar a Pekín para que ayude a poner fin a la guerra con Irán, aunque Trump ha declarado que no cree que China o Rusia estén ayudando a Teherán " en absoluto ".

El factor IA en las ganancias bancarias

Tras un excelente primer semestre en cuanto a beneficios, los inversores y analistas esperaban que los resultados del tercer trimestre de los bancos de Wall Street mostraran signos de desaceleración.

Los resultados hasta ahora han sido dispares. Pero una posible desaceleración en la vertiginosa financiación del auge de la inteligencia artificial podría afectar a los prestamistas, informa Niko Gallogly.

El marcador:

Goldman Sachs, Citigroup y ahora Morgan Stanley superaron las expectativas de ingresos de los analistas para el trimestre.

JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America no alcanzaron las previsiones de ingresos.

@JPMorgan

Hay indicios de que el auge financiero está empezando a desacelerarse, lo que podría afectar a los ingresos por préstamos y operaciones de los bancos:

Según analistas de Morgan Stanley, la emisión de deuda relacionada con la IA a nivel mundial se ralentizó hasta alcanzar aproximadamente 23.000 millones de dólares en septiembre, frente al máximo de 113.000 millones de dólares registrado en junio. Varias empresas de centros de datos de IA han retrasado sus salidas a bolsa —incluso en los últimos días— debido a la incertidumbre del mercado y al rechazo público a los centros de datos. (No obstante, se espera que la salida a bolsa de Anthropic se produzca el próximo mes).

Según señaló el inversor Chamath Palihapitiya, la rentabilidad de los bonos emitidos por la empresa de neocloud CoreWeave alcanzó un nuevo máximo el martes . Esto provocó una reacción monosilábica de Elon Musk : « ¡Vaya!».

: « ¡Vaya!». Según Semafor, se espera que Volta, una empresa de infraestructura de IA, venda 5.000 millones de dólares en deuda con una rentabilidad exorbitante de al menos el 11% para atraer a los inversores más cautelosos.

Jamie Dimon, de JPMorgan, declaró a los analistas que el banco estaba "endureciendo un poco las condiciones de crédito" y exigiendo términos más estrictos a los prestatarios.

“Estamos atravesando un período de indigestión”, declaró Michael Haber, estratega de crédito de Jefferies, a DealBook. “Los inversores se están volviendo cada vez más exigentes con los centros de datos y los proyectos en los que van a participar”.

Por ahora, los bancos mantienen un optimismo cauteloso

Algunos líderes bancarios creen que el interés por la financiación de la IA sigue siendo fuerte: "Una cosa está clara: actualmente hay mucha demanda de capacidad de procesamiento", dijo David Solomon de Goldman a los analistas, y agregó que "la oferta aún no se ha equilibrado".

En otras noticias bancarias: El Departamento del Tesoro multó a Bank of America con 1.200 millones de dólares por políticas insuficientes contra el blanqueo de capitales.

Lectura rápida

Ofertas

Se dice que General Atlantic, la gran firma de inversión, planea una oferta pública inicial (OPI) para principios del próximo año con una valoración de hasta 10.000 millones de dólares. (FT)

Según informes, Bank of America ya no está en conversaciones para financiar la salida a bolsa de Moonshot AI, el laboratorio chino de inteligencia artificial. (Bloomberg)

Política, legislación y regulación

La meteórica ascensión y la repentina caída de Kimberly Guilfoyle , a quien se le pidió que renunciara como embajadora de Estados Unidos en Grecia. (NYT)

Katie Zacharia , la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca , tuvo un primer día de trabajo complicado. (NYT)

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Dentro de los esfuerzos del FBI para desmantelar las llamadas granjas de computadoras portátiles que roban las identidades de estadounidenses para generar dinero para Corea del Norte. (NYT)

“Cómo altos funcionarios de Trump avivaron los temores de una bomba nuclear que podría freír la red eléctrica ” (NYT)

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