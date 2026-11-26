Previo a volver, su patrimonio era de u$s105.500 millones. Actualmente, posee poco más del 3% de Nvidia a su nombre y a través de fideicomisos familiares.

Con su regreso en Santa Clara, California, las acciones de Nvidia avanzaron hasta 35%, su mayor subida intradía desde el año 2000.

Luego del escándalo en Nvidia , por la presunta vinculación de su CEO Jensen Huang con una espía china que derivó en su breve salida, su vuelta significó un aumento de su fortuna en u$s31.700 millones en un día . Actualmente, posee poco más del 3% de la empresa y es la décima tercera persona más rica del mundo.

Huang renunció por apenas 11 días y volvió al frente de la tecnológica estadounidense para intentar sacarla del complicado momento que atravesaba en los mercados.

Con su regreso en Santa Clara, California, las acciones de Nvidia avanzaron hasta 35%, su mayor subida intradía desde el año 2000, lo que supuso un aumento de más de u$s1 billón en su capitalización bursátil en tan solo unas horas y llevó al alza al índice S&P 500 .

La restitución de Huang como director ejecutivo de la empresa además le sumó u$s31.700 millones a su fortuna, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios del medio Bloomberg . Antes de que Nvidia anunciara la vuelta de Huang, la fortuna del taiwanés-estadounidense de 63 años era de u$s105.500 millones mientras ahora es de u$s137.200 millones.

El empresario, que era la décimo octava persona más rica del mundo, ahora es la décima tercera gracias al terreno recuperado por Nvidia . Huang posee aproximadamente el 3,4% de Nvidia, a su nombre y a través de fideicomisos familiares, según un documento presentado en septiembre de 2026. Y ese rubro representa u$s133.900 millones de los u$s137.200 millones de su patrimonio.

Huang posee aproximadamente el 3,4% de Nvidia, a su nombre y a través de fideicomisos familiares, según un documento presentado en septiembre de 2026. Bloomberg

El magnate tecnológico, sin embargo, no logró retomar el nivel de riqueza que tenía el 29 de octubre, cuando el New York Times reveló que habría sido víctima de espionaje de una empresaria china con la que sostenía una relación matrimonial: u$s176.900 millones.

El regreso de Huang fue analizado por expertos como Brian Mulberry, estratega jefe de mercado de Zacks Investment Management, quien sostuvo a Bloomberg: “Todas las preguntas que estaba respondiendo durante el fin de semana dan ahora un giro de 180 grados. La preocupación por el crecimiento futuro en este mercado radicaba en hasta qué punto Nvidia estaba implicada no solo en la producción de sus equipos, sino también en la financiación”.

Además, agregó que con el regreso de Jensen, que será el encargado de cerrar acuerdos y también el responsable de asignar ese capital, "ese nivel de certeza vuelve con él”.

Jensen Huang rompió el silencio tras su regreso a Nvidia: pidió disculpas a los empleados y reveló que realiza terapia diaria

Un día después de recuperar su cargo como director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang pidió disculpas a los empleados durante una reunión privada y reveló que realiza terapia diariamente para abordar los problemas de conducta que motivaron su salida de la compañía.

El empresario reconoció que defraudó a los trabajadores e incumplió el código de conducta de la firma. Además, calificó el encuentro como la “reunión más difícil” que mantuvo con la empresa, agradeció la segunda oportunidad y aseguró que el directorio le exigirá rendir cuentas por sus acciones.

Durante la reunión, Huang sostuvo que su restitución no respondió a su condición de “tech bro” por encima de la ley. Según explicó, el directorio decidió reincorporarlo después de evaluar los acontecimientos y recibir garantías en materia de seguridad nacional, y no por una exigencia del Gobierno estadounidense.