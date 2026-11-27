La nueva actualización del asistente incorpora cambios para responder mejor a las consultas de los usuarios. Cuáles son las novedades y quiénes podrán utilizarlas.

OpenAI continúa con las actualizaciones de ChatGPT en un mercado de la Inteligencia Artificial cada vez más competitivo. La compañía estadounidense comenzó a incorporar una nueva versión de su modelo GPT-6.2 Sol , con mejoras pensadas para facilitar las consultas cotidianas y resolver pedidos que requieren un mayor nivel de atención.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cambios ya comenzaron a llegar a distintos países y estarán disponibles para los usuarios de determinados planes de suscripción.

La nueva versión de GPT-6.2 Sol fue desarrollada especialmente para las conversaciones habituales con el asistente. Entre las principales novedades se encuentra una mayor capacidad para seguir instrucciones detalladas, respetar las condiciones de un pedido y resolver tareas que requieren varios pasos.

La nueva versión de ChatGPT puede seguir instrucciones más detalladas y resolver pedidos con varios pasos.

OpenAI comenzó a distribuir la actualización el 23 de noviembre entre los suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise . En este último caso, el acceso dependerá de la configuración establecida por el administrador de cada organización.

Los usuarios de la versión gratuita todavía no están incluidos en el lanzamiento , mientras que ChatGPT Work y Codex conservarán los modelos con los que ya funcionan.

Búsquedas más finas: cómo entiende prioridades y sugiere pasos siguientes

Uno de los principales avances está en la forma de buscar información en Internet. El asistente ahora puede distinguir mejor cuáles son las condiciones más importantes de una consulta y en cuáles el usuario está dispuesto a ceder al momento de elegir entre distintas alternativas.

Por ejemplo, si una persona busca alojamiento para un fin de semana y prefiere hospedarse cerca de una estación de tren, ChatGPT podrá recomendarle hoteles que cumplan con esa condición, aunque sus habitaciones sean un poco más caras que otras disponibles.

La compañía también mejoró la capacidad del chatbot para ofrecer ayuda adicional durante una conversación. Ante una consulta sobre el precio de un producto, podrá sugerir la creación de una alerta para avisarle al usuario cuando aparezca una oferta.

Más detalle en las imágenes: de etiquetas chicas a carteles

La interpretación de fotografías es otro de los aspectos que recibió importantes mejoras. GPT-6.2 Sol puede prestar mayor atención a los elementos pequeños de una imagen, desde las letras impresas en una etiqueta hasta los símbolos que aparecen en un cartel.

Esto facilitará tareas como la lectura de instrucciones de un producto, la identificación de elementos en una captura de pantalla o la revisión de documentos fotografiados. También será útil para quienes trabajan con diseños gráficos y necesitan realizar correcciones sobre detalles específicos sin tener que describirlos uno por uno.

Qué dicen los números de OpenAI frente a GPT-6

OpenAI publicó los resultados de las pruebas realizadas para comparar el rendimiento de ambos modelos. La mayor diferencia se observó en la interpretación de imágenes, con una mejora de 24,3 puntos porcentuales respecto de su antecesor.

También se obtuvieron mejores resultados en la resolución de tareas complejas y en las búsquedas por Internet. Los porcentajes de GPT-6 y GPT-6.2, respectivamente, fueron los siguientes: