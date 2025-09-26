El ejercicio infaltable en tu rutina de entrenamiento si tenés más de 45 años







Una vida fitness después de los 45 años no sólo es posible, sino también muy accesible y favorable a la salud con un entrenamiento sencillo.

El entrenamiento efectivo y de bajo impacto para realizar en casa.

Mantenerse activo después de los 45 años es clave para conservar la salud física, fortalecer el corazón, controlar el peso y mejorar la calidad de vida. El entrenamiento regular no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también potencia el bienestar emocional y mantiene la energía en niveles altos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, es importante elegir movimientos que protejan las articulaciones y se adapten a las nuevas necesidades del cuerpo. En este sentido, las flexiones inclinadas se presentan como un ejercicio ideal: son seguras, efectivas y ayudan a tonificar los músculos mientras favorecen la quema de grasa abdominal.

Flexiones inclinadas Un entrenamiento ideal para las personas mayores de 45 años.

Sumalo a tu entrenamiento: los beneficios de la flexión inclinada Con los años, resulta fundamental priorizar los ejercicios de bajo impacto. Estos evitan el desgaste en huesos, músculos y articulaciones, a la vez que mantienen la fuerza y la movilidad. Las flexiones inclinadas cumplen con todos estos requisitos y, además, son fáciles de realizar en casa.

Este movimiento trabaja el core, los brazos y el pecho, fortaleciendo la musculatura y mejorando la postura. Al realizarse apoyando las manos sobre una superficie elevada (mesa, banco o incluso la pared), reduce la carga en muñecas, codos y hombros, lo que lo hace ideal para personas mayores de 45 años que buscan mantenerse en forma sin riesgo de lesiones.

Paso a paso: cómo realizar este efectivo ejercicio Para realizar este simple ejercicio, se va a necesitar una superficie más elevada que el suelo que sirva para apoyar los brazos y reducir el impacto de la carga sobre las muñecas, brazos, codos y hombros. Puede ser un banquito o cualquier elemento que eleve al menos 45 centímetros la altura de apoyo. Una vez encontrado el objeto: Colocarse frente a una superficie elevada y firme (mesa, banco o pared). Apoyar las manos al ancho de los hombros. Caminar unos pasos hacia atrás hasta que tu cuerpo forme una línea recta de la cabeza a los pies. Flexionar los codos y bajar lentamente el pecho hacia la superficie. Mantener la espalda recta y el abdomen contraído. Empujar con los brazos hasta volver a la posición inicial. Realizar entre 8 y 12 repeticiones, ajustando la intensidad según la capacidad física.

