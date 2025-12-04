Fin de semana largo: ¿cuáles son los destinos más demandados?

Bariloche y Mar del Plata lideran las preferencias a nivel local para el fin de semana largo. Río de Janeiro se impone en el plano internacional.

Tras un último fin de semana de noviembre que sorprendió con un verdadero boom turístico en la Costa Atlántica y otros destinos del país, la atención ya se concentra en el próximo feriado del 8 de diciembre , una fecha que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de escapadas de verano. El movimiento en las búsquedas confirma que, aun en un contexto económico desafiante, los argentinos mantienen las ganas de viajar.

Durante el fin de semana largo de noviembre Mar del Plata y otras localidades de la Costa registraron niveles de ocupación más altos de lo esperado, impulsados por el buen clima.

En este contexto, ya hay algunos destinos que rankean alto en cuanto los favoritos. Según datos de Despegar, dentro del país, para este fin de semana largo Bariloche vuelve a liderar las preferencias, acompañado por Iguazú, Salta, Mendoza y Córdoba. Son puntos que combinan naturaleza, buena infraestructura turística y una amplia oferta de actividades, lo que los convierte en opciones ideales para quienes buscan desconectarse en pocos días. Entre los paquetes destacados, sobresalen propuestas a Bariloche con vuelo directo y tres noches de alojamiento por $1.292.553 por persona, mientras que Iguazú ofrece alternativas desde $1.088.167, con hoteles que incluyen desayuno, pileta, juegos y servicios de bienestar.

En el plano internacional, Río de Janeiro se consolida como la gran estrella del fin de semana largo. La cercanía, el clima cálido y la fuerte presencia de vuelos directos la convierten en una escapada muy accesible para esta época del año. “Estamos observando un comportamiento muy definido en la demanda: crece la preferencia por destinos internos y el favorito regional sigue siendo Río de Janeiro, con tarifas aéreas muy competitivas”, señalaron desde Tije.

También se destacan Santiago de Chile, Florianópolis, Miami y Madrid, cada uno con un perfil de viajero distinto: desde compras y gastronomía hasta playa y ocio urbano. “Los productos de asistencia, vuelos y hoteles en cuotas siguen siendo un motor de decisión importante”, agregaron en Tije.

En el caso de Río de Janeiro, los paquetes de tres noches parten desde los $739.274, mientras que Santiago de Chile presenta alternativas desde $634.704 con vuelo directo y hotel.

Las búsquedas de Booking.com también reflejan el interés por destinos tradicionales. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los más buscados para este fin de semana largo, tanto por turistas del interior que vienen por cultura, gastronomía o compras, como por viajeros que combinan su visita con espectáculos y ferias que se concentran en diciembre. Mar del Plata se mantiene firme entre los preferidos, reafirmando el envión del fin de semana largo anterior, y Bariloche vuelve a posicionarse entre los destinos estrella, así como la ciudad de Córdoba.

Con este escenario, el fin de semana largo del 8 de diciembre se perfila como uno de los más fuertes del año. El repunte en la demanda, la variedad de destinos y la preferencia por alternativas que simplifican la organización del viaje anticipan un movimiento turístico intenso, que podría funcionar como preludio de una temporada de verano con buen ritmo.