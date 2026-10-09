Un "Uptober" accidentado: Bitcoin cede a u$s82.500 y pone en riesgo tres semanas de ganancias + Agregar ámbito en









Los ETF de bitcoin al contado se encaminan a superar los u$s700 millones en salidas esta semana, la primera negativa en cuatro semanas y el mercado empieza a dudar de si el tradicional "Uptober" — la histórica tendencia alcista de las cripto durante octubre — se materializará en 2026.

El mercado cripto experimenta una toma de ganancias a comienzos de octubre.

Las criptomonedas extienden las pérdidas este viernes, extendiendo las bajas de los últimos días. Bitcoin (BTC) cede hasta los u$s82.500 y se encamina a perder alrededor del 4,5% en la semana, lo que pondría fin a una racha de tres semanas consecutivas de ganancias. Ethereum (ETH) lucha por sostener los u$s2.500, mientras que la mayoría de las altcoins registra caídas más pronunciadas que las dos grandes criptomonedas del mercado.

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El sólido desempeño del sector durante el tercer trimestre abrió paso a una toma de ganancias a comienzos de octubre, y las escasas compras de activos de riesgo que se produjeron en la semana se dirigieron principalmente hacia las acciones de inteligencia artificial, que llevaron a Wall Street a máximos históricos.

La caída también se refleja en los flujos institucionales. Los ETF de Bitcoin al contado se encaminan a registrar su primera salida semanal en cuatro semanas, con retiros que superarían los u$s700 millones, según datos de SoSoValue. Las compras de Strategy Inc y los avances regulatorios en Estados Unidos no alcanzaron para frenar la corrección.

Con este panorama, los operadores empiezan a cuestionar si el tradicional "Uptober" —la tendencia histórica de subidas del mercado cripto durante octubre— logrará materializarse en 2026.

La Fed y Trump en la mira Las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) confirmaron que el organismo contempla una suba adicional de tasas antes de que termine el año, sin especificar si será en la reunión de octubre o en la de diciembre. La creciente convicción de que el banco central seguirá endureciendo su política monetaria frente a una inflación persistente continúa reduciendo el apetito por los activos especulativos.

El crudo tomó un respiro después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmara que no habría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y reconociera que mantiene "conversaciones productivas" con Teherán. Sin embargo, las declaraciones no lograron aliviar a los activos digitales, que continuaron desinflándose por debajo del nivel clave de los u$s83.000. Cabe recordar que el 7 de octubre, el portal Axios informó que el Pentágono había ordenado al Mando Central de Estados Unidos prepararse para reanudar las principales operaciones militares en Irán.

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