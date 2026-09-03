Broadcom aumentó la previsión de ventas de sus chips de IA tras la fuerte demanda de las grandes tecnológicas + Agregar ámbito en









La multinacional dedicada al suministro global de infraestructura estima ganancias de más de u$s100.000 millones. La empresa también tiene visibilidad sobre despliegues adicionales de infraestructura de IA hasta 2028.

Las acciones de la empresa con sede en Palo Alto, California, bajaban más de un 1% en la sesión prolongada, recuperando parte de las pérdidas anteriores. Marketscreener

La firma Broadcom pronosticó ventas sólidas de chips de Inteligencia Artifical (IA) para los próximos dos años. Esta proyección demuestra el apetito de las grandes tecnológicas por este tipo de infraestructura, mientras los inversionistas analizan minuciosamente el retorno de un gasto gigantesco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las acciones de la empresa con sede en Palo Alto, California, bajaban más de un 1% en la sesión prolongada, recuperando parte de las pérdidas anteriores. Por otro lado, subieron cerca de un 6% este año, con un rendimiento significativamente inferior al de sus rivales y al del índice general de semiconductores, debido a las persistentes preocupaciones sobre el gasto en IA y el aumento de la competencia, incluido el reciente acuerdo de Marvell con Google para el desarrollo de chips a medida.

Broadcom eleva la previsión de chips de IA ante la fuerte demanda de las grandes tecnológicas Broadcom, cuyos chips de IA personalizados son utilizados por empresas como Meta Platforms, Google (perteneciente a Alphabet) y OpenAI, afirmó que ahora espera unos ingresos de unos u$s115.000 millones en el ejercicio fiscal que finaliza en octubre de 2027, frente a la previsión anterior de más de u$s100.000 millones. La empresa prevé que esta cifra se duplique hasta alcanzar aproximadamente los u$s230.000 millones en el ejercicio fiscal 2028.

Estas previsiones ponen de relieve que el gasto en IA se está ampliando más allá de los costosos procesadores de Nvidia. Estas previsiones ponen de relieve que el gasto en IA se está ampliando más allá de los costosos procesadores de Nvidia, lo que beneficia a proveedores como Broadcom, que suministran tanto personalizados como componentes de red que conectan los sistemas de IA.

El director ejecutivo, Hock Tan, explicó a los analistas que Broadcom aseguró un suministro suficiente para respaldar la previsión al alza para el próximo año, mientras que la demanda de los clientes sigue aumentando. También afirmó que la empresa tiene visibilidad sobre despliegues adicionales de infraestructura de IA hasta 2028, incluyendo más de 10 gigavatios para Anthropic, más de 5 GW para OpenAI y 3 GW para Meta.

Las acciones de software arrasan en Wall Street y sobrepasan a las de chips Las acciones de software y semiconductores protagonizaron un giro casi simétrico en Wall Street. Desde el 22 de junio, cuando las empresas de chips alcanzaron un máximo y las de software tocaron fondo, ambos sectores tomaron caminos opuestos. La magnitud del movimiento resulta especialmente llamativa al excluir a las megacapitalizaciones. El ETF SPDR S&P Software & Services (XSW), de ponderación equitativa, acumuló una suba cercana al 24%, mientras que el SPDR S&P Semiconductor (XSD) cayó alrededor de 24%. La brecha de casi 50 puntos porcentuales es la mayor registrada entre ambos ETF desde que existen datos comparables, en 2011. La divergencia también aparece al observar las acciones individualmente. De una cesta de 45 empresas de software, 37 subieron desde el 22 de junio. En cambio, de 60 compañías de semiconductores, 59 retrocedieron.

Temas Inteligencia Artificial