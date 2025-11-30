Las billeteras digitales pagarán menos en diciembre: qué cambia con las tasas tras nueva norma de la CNV

Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y provocará una baja en los rendimientos diarios que hoy ofrecen las billeteras virtuales.

Una nueva norma de la CNV impacta en el rendimiento de los Fondos.

El rendimiento diario que pagan las billeteras digitales empezará a caer a partir de la semana que viene como consecuencia de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —conocidos como money market— a modificar la composición de sus carteras.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General N° 1092 y entrará en vigencia el lunes 1° de diciembre de 2025. Si bien las tasas ya venían reacomodándose tras las elecciones legislativas, en este caso el ajuste responde directamente a un cambio regulatorio.

Los FCI money market ganaron popularidad de la mano de las billeteras digitales por tres razones clave:

Estos fondos invierten, principalmente, en plazos fijos tradicionales, plazos fijos precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. Sin embargo, la nueva norma estableció un tope máximo del 20% para la inversión en cauciones , uno de los instrumentos más utilizados por estos fondos, sobre todo luego de que, en la previa electoral, las cauciones llegaran a operar con tasas de tres dígitos.

La decisión se tomó a pedido directo del Banco Central (BCRA), que detectó un “incremento significativo” en la participación de los fondos money market en ese mercado. “El BCRA comunicó a la CNV que establecer un límite resulta recomendable para el correcto funcionamiento de la política monetaria”, explicó el comunicado oficial.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), elaborado con datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), al 7 de noviembre el 26% del patrimonio de los money market estaba invertido en cauciones.

Para cumplir con el nuevo tope del 20%, los gestores deberán desarmar posiciones por unos 6 puntos porcentuales, lo que implica liberar aproximadamente $2,4 billones hacia otros instrumentos. “A priori, el rendimiento de los money market caerá. El diferencial de tasas empujará a los bancos a aumentar préstamos o a colocar liquidez en instrumentos soberanos, presionando las tasas a la baja. La incógnita es el efecto que esto puede tener sobre el tipo de cambio”, advirtieron desde PPI.

Dónde irá la liquidez que sale de las cauciones

Desde Delphos Investment señalaron que ese excedente irá mayoritariamente a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en un contexto de fuerte intervención del Gobierno para abaratar el costo del dinero. “Las medidas actúan en conjunto para redirigir liquidez desde colocaciones de muy corto plazo hacia el sistema bancario, favoreciendo que los fondos terminen financiando a los bancos en lugar de concentrarse en cauciones”, explicaron desde la firma.

Pesos Billetes El Gobierno busca abaratar el costo del dinero Mariano Fuchila

Las tasas TNA de los principales fondos money market, una por una

Estos son los rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, antes del impacto pleno de la nueva regulación: