Honduras: quiénes son Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla, los candidatos a suceder a Xiomara Castro

Honduras elige a su próximo presidente entre tres candidatos centrales mientras crecen las denuncias de fraude y la tensión política.

Este domingo, Honduras elige a su próximo presidente en una jornada marcada por denuncias de fraude, fuerte atención internacional y una disputa concentrada entre Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla , quienes representan modelos políticos opuestos y propuestas económicas divergentes.

Más de 6,3 millones de ciudadanos están habilitados para participar en unos comicios decisivos para el rumbo institucional, económico y social del país. Aunque cinco candidatos compiten por la presidencia, las encuestas señalan como favoritos a Asfura (principal figura de la oposición tradicional), a Moncada (heredera política del oficialismo) y a Nasralla (el comunicador que insiste en su bandera anticorrupción).

Empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa , Nasry “Tito” Asfura busca la presidencia por segunda vez bajo el sello del Partido Nacional. Esta semana recibió el apoyo público de Donald Trump, quien destacó su “disposición para combatir el narcotráfico” y llamó a votar por la “Libertad y la Democracia”.

Asfura se presenta como un dirigente práctico y enfocado en la obra pública. “Soy un hombre de trabajo, no de promesas, y sé lo que tengo que hacer” , afirma el candidato, que promete reactivar la economía con empleo e inversión y reforzar la seguridad mediante prevención, tecnología y justicia efectiva.

Trump lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y aseguró: “Tito Asfura y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas”.

Rixi Moncada: la continuidad del proyecto de Xiomara Castro

Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), llega como la opción oficialista y defensora del modelo impulsado por Xiomara Castro. De perfil ideológico marcado y con trayectoria en Trabajo, Finanzas y Defensa, propone “democratizar la economía” a través de una reforma tributaria que obligue a los sectores de mayores ingresos a aportar más.

Plantea regular el sistema financiero, facilitar créditos con tasas bajas y reducir la concentración económica. “Queremos el capital al servicio de la clase trabajadora”, sostiene Moncada, quien también promete enfrentar el poder de los 25 grupos económicos que, según ella, concentran la mayoría de la riqueza nacional.

Salvador Nasralla: el cuarto intento del “señor de la televisión”

Figura emblemática de la televisión hondureña, Salvador Nasralla compite por cuarta vez por la presidencia, ahora desde el Partido Liberal. Tras su paso como vicepresidente de Xiomara Castro (cargo al que renunció por diferencias internas), volvió al centro político con un discurso de transparencia, inversión y modernización del Estado.

c2f0ff56ea5dcae36785922a25f59183efa66d10 Salvador Nasralla compite por cuarta vez y busca capitalizar el voto anticorrupción.

Ingeniero civil y exconductor deportivo, Nasralla insiste en que Honduras necesita seguridad jurídica para atraer capitales. “Yo les daré la seguridad jurídica que necesitan”, afirma al referirse a empresarios extranjeros interesados en invertir. También promete combatir la burocracia, impulsar a pequeños emprendedores y endurecer la postura frente al régimen de Nicolás Maduro.

Elecciones en Honduras: Milei y Trump y pidieron el voto para Asfura

En la previa a los comicios, tanto Javier Milei como Donald Trump apoyaron a Nasry Asfura, el candidato vinculado al liberalismo más competitivo en las encuestas.

A través de su cuenta de la red social X, Milei escribió: "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región".

Embed La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022.



Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que… — Javier Milei (@JMilei) November 28, 2025

Por su parte, Donald Trump reiteró una perspectiva similar a la mencionada antes de las elecciones en la Argentina: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.