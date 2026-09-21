Las tasas de la deuda de EEUU suben: todo lo que tenés que saber

La suba de los rendimientos de los bonos soberanos genera preocupación por su impacto sobre el crédito, la actividad económica y los mercados globales.

La venta masiva del martes en los mercados globales de bonos provocó un descenso de los precios y elevó las tasas de interés, o rendimientos . Ocurrió mientras los inversionistas se preocupaban por la renovada tensión en Medio Oriente, la inflación y el creciente déficit público .

Las tasas de interés de las notas del Tesoro a 10 años en Estados Unidos subieron a casi el 4,8 por ciento . El bono japonés a 10 años superó el 3 por ciento por primera vez desde 1996 . El bund alemán a 10 años, un indicador clave para la eurozona, subió al 3,33 por ciento por primera vez desde 2011 .

En Estados Unidos, también hay incertidumbre sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal , con los inversionistas apostando por un aumento de las tasas en la próxima reunión de septiembre. El frenesí de endeudamiento de EEUU empujó el déficit nacional a más de 40 billones de dólares en agosto, y la emisión de deuda relacionada con la IA continúa empujando los precios de los bonos a la baja.

Es importante mantenerte atento al mercado de bonos del gobierno estadounidense, conocido como mercado del Tesoro, que asciende a casi 32 billones de dólares, porque ofrece una señal clara de la posible dirección de la economía.

En EE. UU., la tasa de las notas del Tesoro a 10 años es la que suele marcar la pauta de los tipos de interés al consumo, incluidos los préstamos hipotecarios y los préstamos para la compra de vehículos. Por lo tanto, pueden afectar todo, desde los préstamos para estudiantes hasta el mercado inmobiliario. La tasa de los bonos del Tesoro a 30 años se mueve en sincronía con la tasa de las notas del Tesoro a 10 años.

Actenés una guía para entender qué está pasando con las tasas del Tesoro en este momento y por qué es importante.

El ABC de los bonos

Primero, lo básico. Un bono es una forma de deuda de renta fija, lo que significa que, al emitirse, alguien pide dinero prestado y alguien más lo presta. En el mercado de bonos del gobierno estadounidense, el prestatario es el gobierno federal y los bonos se denominan bonos del Tesoro. Otros gobiernos también hacen esto: en Reino Unido, se llaman gilts, y en Japón, se conocen como JGB, siglas de bonos del gobierno japonés.

Estados Unidos emite deuda con diversos plazos de “vencimiento”, un término que se refiere a cuándo debe pagarse. Las “letras” del Tesoro son obligaciones de deuda a corto plazo, que van desde cuatro semanas hasta un año. Las “notas” del Tesoro son a mediano plazo, con vencimiento entre dos y 10 años. Y los “bonos” del Tesoro vencen en 20 o 30 años.

El prestamista es el inversionista de bonos, quien espera recibir intereses por la inversión. Esta es una diferencia clave entre un bono y otros activos que la gente compra o intercambia, como las acciones: el rendimiento del bono es la rentabilidad anual total que se puede esperar obtener de él (el rendimiento de un bono sube a medida que su precio baja, y viceversa).

De manera similar a la tasa que un propietario paga por una hipoteca, el rendimiento de un bono refleja una variedad de factores: cuándo se pagará la deuda, el riesgo de impago, la opinión del inversionista sobre si las ganancias del préstamo valdrán más la pena que otras inversiones, como las acciones y las criptomonedas.

Cuando un inversionista posee un bono del Tesoro hasta su vencimiento, el retorno que recibirá es fijo, pero debido a que los bonos gubernamentales se negocian públicamente, su valor puede subir o bajar al igual que el precio de una acción, y eso significa que los rendimientos también se mueven al alza o a la baja. Unos rendimientos más altos significan que los inversionistas exigen un mayor retorno para que la inversión les resulte rentable.





Departamento del Tesoro de EEUU.

¿Por qué suben los rendimientos de los bonos?

A menudo, es la nota del Tesoro a 10 años la que recibe mucha atención. Viene subiendo desde finales de febrero, cuando la tasa de interés se situaba en el 3,96 por ciento. Aunque el aumento comenzó a revertirse en abril y luego nuevamente en mayo, el rendimiento volvió a dispararse hacia fines de junio. Actualmente se encuentra en el 4,78 por ciento.

La suba ha sido menos pronunciada que en periodos alcistas anteriores, como cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados en abril del año pasado. Pero los inversionistas son conscientes de una combinación de factores que probablemente no frenará el aumento de los tipos de interés.

El reinicio de los combates en Medio Oriente después de un periodo de calma ha hecho temblar al mercado de bonos. La incertidumbre geopolítica continúa sacudiendo los mercados petroleros, lo que a su vez incrementa la preocupación sobre las cifras de inflación y la asequibilidad. A esto se suma el gasto desenfrenado de las empresas tecnológicas en IA, lo cual llevó a algunos analistas a suponer que el furor ha alejado a los inversionistas de los bonos y a otros a decir que el entusiasmo ha inflado las expectativas de crecimiento e inflación.

El comprador de bonos del Tesoro “ahora es mucho más sensible a los precios, lo que significa que los inversionistas están exigiendo un mayor rendimiento para absorber tanto la emisión gubernamental como la corporativa”, escribió Jason Goldberg, analista de Barclays, en una nota.

Algunos analistas dijeron que un retroceso reciente en el mercado de renta variable era una señal de que los inversionistas en acciones también estaban cada vez más preocupados por los rendimientos de los bonos.

Por lo general, los precios de los bonos y las acciones se mueven a la inversa. Cuando las acciones caen, los inversionistas se trasladan a una inversión más segura, como los bonos del gobierno, para protegerse de las pérdidas. Esa correlación negativa persistió durante las primeras dos décadas del siglo XXI, pero recientemente se ha invertido. La correlación, ahora positiva, se encuentra en su nivel más alto desde la década de 1990, dijeron analistas del Bank of America en una nota de investigación el mes pasado.

Esa correlación invertida significa que los bonos no cubren las pérdidas de la misma manera que solían hacerlo, porque cuando las acciones caen, también lo hacen los precios de los bonos.

“Los inversionistas ya no están dispuestos a pagar la misma prima por una clase de activo que ofrece una menor utilidad de cobertura”, escribieron los analistas del Bank of America.

¿Cómo predice el aumento de las tasas lo que podría suceder a continuación en la economía?

Debido a que los bonos del Tesoro se emiten en diferentes vencimientos, cada conjunto ofrece predicciones de lo que sucederá en la economía en distintos periodos.

Por lo general, cuanto más largo es el horizonte para una inversión, más esperan los inversionistas de bonos recibir en concepto de intereses (tenemos más certeza sobre cómo irán las cosas en los próximos tres meses que sobre la próxima década).

Así que el rendimiento de una nota del Tesoro a 10 años generalmente es mayor que el rendimiento de una que vence en apenas unos meses o un par de años. Cuando esa relación se invierte durante periodos de mayor ansiedad económica, como ocurrió en 2022, se utiliza como un indicador de recesión, porque el riesgo a corto plazo eclipsa el riesgo a largo plazo.

“Es probable que la volatilidad de la rentabilidad persista a corto plazo”, dijo la Oficina de Inversiones de UBS. El banco espera que las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 30 y 10 años terminen el año en el 5 por ciento y el 4,5 por ciento, respectivamente.



Copyright © 2026 The New York Times Company