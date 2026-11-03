Lollapalooza Argentina 2027: confirmado el lineup por día del festival

La duodécima edición del festival más convocante e influyente de la región se vivirá en Argentina el 12, 13 y 14 de marzo de 2027.

Lollapalooza Argentina revela su esperado line up por día avanzando con la cuenta regresiva para la gran fiesta de la música en el Hipódromo de San Isidro el próximo año.

DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell producen la duodécima edición del festival más convocante e influyente de la región, que se vivirá en Argentina el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 con una propuesta artística mayúscula: más de 70 proyectos musicales de primer nivel nacional e internacional , cinco escenarios y una experiencia a cielo abierto pensada para vivirse de punta a punta. Una vez más, #LollaAR demuestra por qué es el encuentro cultural más esperado del año.

Presentadas por Personal, cada jornada de Lollapalooza Argentina 2027 tiene figuras consagradas más que capaces de sostener un festival entero y una programación que no deja ningún género afuera. Multiplicado por tres, eso es el Lolla: tres experiencias únicas en un solo fin de semana, con el rock, el pop, la electrónica, el hip-hop y las nuevas tendencias globales como banda sonora de un público que cruza generaciones y estilos.

La jornada inaugural arrancará con el regreso de The Killers , la máquina de himnos liderada por Brandon Flowers, que hará cantar a miles con clásicos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. Los acompañarán el sonido envolvente y sofisticado de los californianos The Neighbourhood , una de las bandas alternativas más queridas por el público joven; la energía visceral de Fontaines D.C. , el fenómeno irlandés que lidera el renacimiento del post-punk internacional tras el éxito de su disco Romance; y la dosis demoledora de beats y volumen de The Prodigy , los titanes británicos de la rave y la electrónica combativa.

La bandera local la llevará bien alta Dillom , figura indispensable y rupturista de la música argentina contemporánea, que desplegará su puesta conceptual en el Hipódromo de San Isidro. Además, dentro de los sonidos más esperados, llega el groove R&B retro y la frescura de Malcom Todd , junto a la británica RAYE , que deslumbrará con un caudal vocal descomunal y un repertorio sofisticado ya reconocido en todo el mundo.

La pista electrónica y de vanguardia quedará en manos de figuras clave del circuito clubber global: Marlon Hoffstadt (“Daddy Trance”), la potencia electro-techno del berlinés Boys Noize, el house bailable de Mind Enterprises y el ascendente productor estadounidense AYYBO.

Completarán el día el pop magnético de ADÉLA con sus hits que ya la convierten en favorita, la frescura pop-rock de la cantautora colombiana Ela Taubert, el synth-funk de los mexicanos Midnight Generation, la estrella chilena Princesa Alba, la cantautora española Natalia Lacunza y la celebración festiva de los paraguayos Kchiporros. Como siempre, la identidad nacional y las propuestas para todos los gustos también se harán presente con propuestas como el garage rock de Las Sombras, Folgar, la nueva boy band sensación Santos Bravos, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro y Pato Mallet.

Sábado 13

El segundo día promete sacudir al público con Travis Scott, gigante indiscutido del rap y la cultura contemporánea mundial, quien aterrizará en el Hipódromo de San Isidro con la potencia audiovisual arrolladora de sus shows de estadio, convirtiendo el predio en un pogo monumental. En una fecha histórica para el festival, la gran estrella pop argentina TINI brillará con una propuesta y despliegue coreográfico que combina su magnetismo escénico con los hits que marcan el pulso de toda una generación. Para los espíritus rockeros, la dosis de distorsión pesada llevará la firma de Queens of the Stone Age: Josh Homme y su banda garantizarán una cátedra de stoner rock con riffs quirúrgicos, actitud y virtuosismo visceral.

El groove caribeño encenderá el día de la mano de los venezolanos Rawayana, fusionando funk, reggae y pop en una celebración de baile irresistible. El rock alternativo vivirá su momento estelar gracias a la frescura e intensidad de los neoyorquinos Geese, mientras que la provocación electrónica quedará a cargo de la reina del hyperpop, SLAYYYTER.

Y como Lolla es realmente una fiesta, uno de los momentos más esperados de la jornada será la llegada de Un Poco de Ruido, el suceso de cumbia y streaming que trasladará su celebración colectiva al marco masivo del festival. La música electrónica de élite sumará nombres de culto como el legendario maestro de la experimentación y las pistas Four Tet, la DJ y multi-instrumentista internacional Carlita, la euforia UK Garage de Sammy Virji y el pionero del electroclash Tiga.

El pop de autor y las propuestas de vanguardia completarán la jornada con el talento chileno de Francisca Valenzuela, la frescura confesional de Julia Wolf y el torbellino punk texano de Die Spitz, sumándose el formato en vivo de Mateo Dufour Live, la ascendente figura urbana de Yorghaki, la personalidad de Juana Rozas y la impronta de Broke Carrey. La escena emergente se desplegará con los shows de Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola, consolidando un sábado repleto de descubrimientos, euforia y contrastes sonoros.

Domingo 14

El último día del festival promete una despedida inolvidable. La soberana del pop global Charli xcx llega en su punto más alto tras el fenómeno cultural e indiscutido de su era BRAT y su nuevo álbum Music, Fashion, Film trayendo una descarga electrizante de dance-pop avant-garde y mucha actitud que marcará la historia de #LollaAR. Como broche de oro, el legendario productor y DJ francés David Guetta desatará una verdadera fiesta con los mayores himnos electrónicos de las últimas dos décadas.

Las guitarras tendrán un lugar protagónico con el esperado regreso de Cage the Elephant, consagrados como una de las bandas en vivo más eléctricas del rock moderno. A ellos se les sumará la presencia estelar y el magnetismo de Dominic Fike, el cantante y compositor que cruza hip-hop, indie y pop con estilo propio. Además, el pulso de las nuevas generaciones se sentirá fuerte con el debut de sensaciones globales como el talentoso Sombr y la potencia visceral de la cantautora británica Lola Young.

La riqueza musical del domingo se expandirá con el soul elegante de Leon Bridges, mientras que la escena local volverá a vivir un momento imperdible con la presentación de los íconos mendocinos Usted Señalemelo en su mejor versión artística. La vanguardia de culto brillará con los pioneros australianos The Avalanches, el synth-wave oscuro de Boy Harsher y el sonido lo-fi de Snow Strippers.

Pero eso no es todo. El pop y las nuevas voces estarán representadas por la ascendente girlband argentina K4OS, la aclamada cantautora española Amaia, el talento de Daniela Spalla y el debut de Violet Grohl, quien llega con un linaje rockero indiscutible. Además los beats no dejarán de mantenerse prendidos con la australiana Ninajirachi, Rivo y el formato instrumental de Juan Hansen Live. Coronan la propuesta ecléctica del último día TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

Entradas para el Lollapalooza Argentina 2027

Tickets diarios ya a la venta únicamente a través de all access en hasta 6 cuotas sin interes con tarjetas santander visa y con todos los medios de pago.

Pase diario disponible en preventa 1 en 6 cuotas sin interés de $32.500 + s/c

3 day pass generales disponibles en preventa 5 en 6 cuotas sin interés de $65.834 + s/c

El Lollapalooza sigue demostrando porqué marzo tiene una cita obligatoria en el calendario musical y cultural de los argentinos. La llegada de grandes figuras internacionales y nacionales, los regresos esperados, los debuts y una selección que mantiene el descubrimiento como parte fundamental de la experiencia confirman una fórmula que se renueva cada año. El 12, 13 y 14 de marzo de 2027, el Hipódromo de San Isidro volverá a ser el epicentro de la música en vivo de la región.

Además, #LollaAR se podrá ver en vivo en Argentina, mediante el streaming de Flow, que acompañará las tres jornadas con la transmisión de los shows de los diferentes escenarios y contenidos exclusivos para vivir la experiencia también desde casa.